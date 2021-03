Artifact : Valve abandonne le développement de son jeu de cartes, mais les versions Classic et Foundry deviennent gratuites !

Hearthstone, GWENT, Magic: The Gathering Arena et d'autres ont réussi à faire leur trou dans le milieu fermé des jeux de cartes compétitifs en ligne. Valve Corporation voulait aussi profiter de ce succès, et a décidé de lancer en 2018 un certain Artifact, basé sur l'univers du célèbre MOBA Dota 2.

La sauce n'a pas pris, et 2 ans plus tard, Valve a décidé de lancer un reboot du projet, avec une bêta 2.0 qui a permis de faire évoluer l'expérience sur plusieurs points, alors que l'édition de base continuait sa petite vie à côté. Le fin mot de l'histoire, c'est que les développeurs jettent l'éponge, et n'iront pas plus loin dans les améliorations d'Artifact 2.0, ou même d'Artifact tout court. Le développement des jeux va être abandonné, mais ils ne vont pas devenir inaccessibles pour autant : Valve a décidé de les proposer tous les deux gratuitement, sans microtransactions, mais en précisant bien qu'il n'y aurait plus de mise à jour de contenu, seulement d'éventuels patchs pour corriger les failles techniques restantes. Pour bien séparer les expériences au gameplay un peu différent qui existeront en parallèle, Artefact est d'ailleurs renommé Artefact Classic et Artifact 2.0 devient Artifact Foundry.

Artifact, le jeu de cartes issu de l'univers de Dota 2, est sorti en novembre 2018. Malgré un succès commercial initialement prometteur, sa base de joueurs et de joueuses n'a cessé de s'amoindrir. Au vu de cette baisse, nous avons abandonné le modèle de développement des services et des mises à jour que nous avions prévu au profit d'une réévaluation complète des mécaniques et de l'économie du jeu. Cela fait maintenant un an et demi que l'équipe en charge d'Artifact a commencé à travailler assidument sur cette nouvelle version. Bien que nous puissions tirer satisfaction d'avoir atteint la plupart de nos objectifs de jeu, nous n'avons cependant pas réussi, pour l'instant, à rallier un nombre de joueuses et de joueurs actifs qui justifierait un développement plus poussé. Nous avons donc pris la lourde décision d'arrêter le développement de la bêta 2.0 d'Artifact. Nous avons cependant conscience que les deux versions du jeu ont su trouver leur public, et qu'elles comptent toutes deux aux yeux de la communauté. C'est pour cette raison que ces deux jeux seront offerts gratuitement au public. Les versions finales d'Artifact Classic et de la bêta 2.0 d'Artifact (renommée Artifact Foundry) sont d'ores et déjà disponibles. En théorie, Artifact Froundry reste un produit inachevé, mais il ne lui manque essentiellement que des finitions et quelques illustrations artistiques. Les éléments principaux du gameplay sont là. Si les deux jeux sont opérationnels, nous ne prévoyons pas de futures mises à jour du gameplay. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des derniers changements effectués dans Artifact Classic : Le jeu est disponible gratuitement ;

L'ensemble des cartes est gratuit. Vous ne pourrez plus acheter de boosters ;

Les cartes qui avaient été achetées précédemment font maintenant partie de l'édition de collection, et peuvent toujours être échangées sur le marché de la communauté. L'intégration du marché de la communauté a été retirée du jeu ;

Les billets d'évènements payants ont été retirés ;

Les personnes ayant acheté le jeu continueront à gagner des boosters de l'édition de collection, ce qui ne sera pas le cas pour celles ayant obtenu le jeu gratuitement. Voici ci-dessous les caractéristiques de la version finale d'Artifact Foundry : Le jeu est disponible gratuitement ;

Vous gagnez des cartes en jouant au jeu. Toutes les cartes sont obtenues de cette façon. Aucune carte ou booster ne sera mis en vente, et les cartes d'Artifact Foundry ne pourront pas être échangées sur le marché de la communauté ;

Toutes les illustrations de cartes sur lesquelles nous travaillions encore ont maintenant été intégrées au jeu. (Bref, quand on dit gratuit, on veut vraiment dire gratuit.) Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toute la communauté Artifact, et particulièrement envers les personnes qui ont aidé à équilibrer et peaufiner la nouvelle version, Artifact Foundry. Notre équipe pense que cette option correspond le mieux aux attentes de la communauté. C'est avec fierté que nous contemplons le travail qui a été accompli pour ces deux jeux, que nous avons hâte de proposer à un public bien plus large.

Si vous voulez plus d'informations sur les différences entre les deux versions, voici ce qu'en dit l'éditeur.

Artifact, le jeu de cartes virtuel développé par Valve et le concepteur de renom, Richard Garfield, se décline maintenant en deux versions : Artifact Classic et Artifact Foundry. À l'origine, Artifact a été conçu comme un jeu de cartes essentiellement stratégique qui ne connait pas les limites des plateaux physiques traditionnels. Après un lancement mitigé en novembre 2018, et une réception du public finalement décevante, une petite équipe chez Valve a retravaillé le jeu en une version que nous avons appelée Artifact Foundry. Le jeu original, quant à lui, a été renommé Artifact Classic. L'objectif d'Artifact Foundry était de résoudre la majorité des problèmes du jeu original tout en conservant son essence stratégique. Économie Artifact Classic et Artifact Foundry sont tous les deux gratuits : toutes les cartes sont disponibles pour tout le monde, et aucun achat en jeu n'est proposé. Quand Artifact Classic est sorti, il fallait acheter des boosters pour obtenir des cartes. Celles-ci pouvaient être échangées sur le marché de la communauté. Quand le jeu est devenu gratuit et que tout le monde a eu accès aux cartes, les cartes obtenues précédemment ont été transformées en cartes « Édition de collection ». Ces dernières peuvent toujours être achetées et vendues sur le marché de la communauté, mais elles ne sont pas vendues par Valve, et rien ne peut être acheté en jeu. Modes de jeu Artifact Classic et Artifact Foundry proposent tous deux un système de matchmaking mondial, des parties contre l'IA et divers modes de jeu. Toutefois, ces modes de jeu diffèrent d'une version à l'autre. Modes de jeu d'Artifact Classic Gantelet en mode draft : construisez votre deck à partir d'une sélection de cartes, puis remportez 5 parties sans en perdre plus de 1.

Gantelet en mode construit : construisez votre deck à partir de la collection complète, puis remportez 5 parties sans en perdre plus de 1.

Gantelet d'évènement préconstruit avec un classement des séries de victoires : choisissez un deck préconstruit, puis jouez jusqu'à perdre.

Mode construit avec matchmaking mondial.

Système de tournoi en jeu.

Parties contre l'IA en mode construit.

Tutoriel. Modes de jeu d'Artifact Foundry Draft héroïque compétitif en un contre un : choisissez des unités héroïques et contrez le choix de votre adversaire, puis jouez avec des decks générés à partir de ces unités. Améliorez votre niveau selon vos compétences.

Mode construit compétitif : construisez votre deck à partir de la collection complète, puis améliorez votre niveau selon vos compétences.

Tutoriel (amélioré).

Campagne solo.

Parties contre l'IA en mode construit.

Parties contre l'IA en mode draft héroïque.

Casse-têtes contre l'IA (y compris une prise en charge des casse-têtes créés par la communauté). Gameplay Certaines règles d'Artifact Classic et d'Artifact Foundry sont identiques : deux personnes s'affrontent avec un deck de cartes et 5 unités héroïques déployées sur 3 zones. L'objectif est de détruire les tours de 2 zones avant votre adversaire pour gagner. Dans Artifact Classic, on joue dans une zone à la fois. Dans Artifact Foundry, le gameplay a été simplifié : les 3 zones sont visibles et jouables en même temps. Artifact Classic n'impose pas de limites quant au nombre d'unités présentes dans une zone, ce qui permet des combats titanesques. Vous pouvez choisir d'invoquer des unités et de lancer des sorts puissants dans chaque zone pour tenter de mettre en déroute votre adversaire, et adopter une stratégie soit offensive soit défensive, en fonction du cours de la partie. Un grand nombre d'évènements aléatoires régit le gameplay. Les virtuoses des jeux de cartes devront trouver des stratégies compensatoires en faisant appel à leur réflexion et leurs connaissances. Le gameplay d'Artifact Foundry offre un meilleur contrôle : presque tous les éléments aléatoires ont été supprimés (à l'exception des decks), et le gameplay se concentre davantage sur les unités héroïques, dont le rôle est bien plus important. En plus de ces unités, la grande majorité des cartes a été modifiée. Elles ont plus d'impact et sont plus faciles et amusantes à jouer. Plus de 100 nouvelles cartes et 20 nouvelles unités héroïques ont été ajoutées à Artifact Foundry.





Artifact est mort, vive Artifact Classic et Artifact Foundry ! Si les jeux vous intéressent dans leur état actuel, vous pouvez donc les essayer en free-to-play et sans achats intégrés en les téléchargeant sur Steam.