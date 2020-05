Artifact 2.0 : du gameplay de la bêta partagé par Valve

Vous le savez, Artifact va avoir droit à une seconde vie après l'échec du premier lancement. Pas question pour Valve de rester sur une défaite, il compte bien imposer son jeu de cartes sur le devant de la scène, un reboot est en cours de développement et une bêta fermée de cet Artifact 2.0 sera lancée très prochainement.

Tout le monde n'aura pas accès à cette phase de test, il faudra d'abord posséder le jeu sur Steam et attendre une invitation de la part des développeurs, envoyée de manière aléatoire. Alors, pour la plupart des joueurs privés de cette bêta fermée, Valve partage une vidéo de gameplay d'Artifact 2.0, tout en rappelant qu'il s'agit là d'une version en cours de développement, les artworks sont temporaires, certaines mécaniques de gameplay pourront changer, les statistiques et les collections de cartes seront peut-être remises à zéro pendant la bêta et plusieurs modes de jeu sont désactivés. Mais au moins, les joueurs peuvent déjà découvrir les premiers changements majeurs du jeu de cartes.

Pour rappel, Artifact est disponible sur PC, iOS et Android, mais Valve n'a pas donné de période de lancement pour cette version 2.0.