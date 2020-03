Artifact : après le bide, le jeu de cartes de Valve aura droit à son reboot

Half-Life, Counter-Strike, Portal, Left 4 Dead, Dota 2... Valve Corporation n'est pas un grand habitué des échecs publics ou critiques. C'est donc tout en confiance qu'il a lancé Artifact en 2018, avec pour but de fidéliser les amateurs de jeux de cartes en ligne.

Les joueurs se sont en effet très vite désintéressé du projet prenant place dans l'univers de Defense of the Ancients, à tel point qu'il n'a aujourd'hui plus aucune résonance médiatique, et que ses mises à jour de contenu sont au point mort depuis un an. Les versions iOS et Android prévues pour 2019 ont d'ailleurs été abandonnées pour le moment. Gabe Newell, directeur de Valve, a cependant confié à Edge qu'Artifact n'était pas abandonné, mais qu'il allait connaître une énorme refonte.



Artifact a été un échec intéressant lors de sa première sortie. Nous avons été surpris. Nous pensions que c'était un produit vraiment solide. Nous avons mené une expérience, nous avons obtenu un résultat négatif, et maintenant nous devons voir si nous avons appris quelque chose de cela, alors réessayons. Et c'est ce que [l'équipe d'Artifact] a fait, et c'est ce qu'elle s'apprête à proposer. Sur la base des réactions, quel était le problème avec le produit ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Corrigeons ces choses et essayons à nouveau.

Allons-nous avoir droit à une nouvelle version à la Final Fantasy XIV, No Man's Sky et prochainement Anthem, avec un succès derrière ? C'est tout ce que nous souhaitons à Artifact, dont la prochaine édition est surnommée Artifact 2 par ses développeurs, même si le reboot est bien plus probable que la suite. D'ailleurs, Valve a dans le même temps communiqué officiellement sur ce projet « en construction ».

Tout d'abord, nous voulions vous remercier pour tous vos tweets, e-mails et messages. Votre constant intérêt pour Artifact a été un encouragement, et nous apprécions sincèrement tous vos retours ! Vous noterez peut-être des changements très bientôt. Nous entamons des tests sur nos systèmes et notre infrastructure. Cela ne devrait pas affecter la version actuelle d'Artifact, mais nous voulions vous prévenir. Restez à l'écoute, il y aura d'autres nouvelles après le lancement de Half-Life: Alyx !

Attendez-vous donc à des nouvelles d'Artifact dans les semaines ou les mois à venir.