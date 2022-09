Assassin's Creed Mirage : le synopsis officiel en fuite, quid de la sortie sur PS4 et Xbox One ?

Ce n'est plus une surprise, Ubisoft développe bien Assassin's Creed Mirage, un nouvel épisode dont il a officialisé le nom suite à un leak et qu'il présentera à l'Ubisoft Connect ce samedi. Et selon les rumeurs, il s'agira d'un volet spécial centré sur Basim entre 860 et 670 à Bagdad, qui réintroduira des mécaniques d'infiltration rappelant les premières aventures de la série, et qui était à la base un simple DLC de Valhalla (disponible à partir de 25,53 € sur Amazon.fr).



À l'approche de la révélation du 10 septembre, les fuites continuent avec cette fois la fiche produit du PlayStation Store, dévoilée par l'informateur très bien renseigné Tom Henderson. Le synopsis est en accord avec ce qui a déjà été officieusement dit par le passé, et surtout, le descriptif mentionne une upgrade next-gen gratuite de la PS4 vers la PS5 (attendez-vous à du Smart Delivery chez Xbox). Il faut donc comprendre qu'Assassin's Creed Mirage ne sortira pas seulement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur PS4 et Xbox One, des consoles old gen qui font décidément de la résistance.

Découvrez l’histoire de Basim, un voleur de rue rusé à la recherche de réponses et de justice alors qu’il navigue dans les rues animées de Bagdad au IXe siècle. Grâce à une mystérieuse et ancienne organisation connue sous le nom de Ceux qu'on ne voit pas, il deviendra un Maître Assassin mortel et changera son destin d’une manière qu’il n’aurait jamais pu imaginer. Découvrez une version moderne des fonctionnalités et du gameplay emblématiques qui ont défini une franchise depuis 15 ans.

Utilisez le parkour de manière fluide à travers la ville et abattez furtivement des cibles avec des assassinats plus viscéraux que jamais auparavant.

Explorez une ville incroyablement dense et dynamique dont les habitants réagissent à chacun de vos mouvements et découvrez les secrets de quatre quartiers uniques en vous aventurant à travers l’âge d’or de Bagdad. Si vous possédez déjà la version PS4 de ce jeu, vous pouvez obtenir la version numérique PS5 sans frais supplémentaires et vous n’avez pas besoin d’acheter ce produit. Les propriétaires d’une copie de disque PS4 doivent l’insérer dans la PS5 chaque fois qu’ils veulent télécharger ou lire la version numérique PS5. Les propriétaires de disques de jeu PS4 qui achètent la console sans disque PS5 Digital Edition ne pourront pas obtenir la version PS5 sans frais supplémentaires.

La date de lancement n'est pas évoquée, mais selon les rumeurs, elle ne serait pas calée avant 2023. Nous en saurons peut-être davantage ce week-end lors de l'Ubisoft Connect.