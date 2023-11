Assassin's Creed Odyssey : l'apparition d'une pub en plein jeu énerve les joueurs, Ubisoft s'explique

Oublions un moment les rumeurs autour d'Assassin's Creed Codename Red, la sortie d'Assassin's Creed Nexus VR ou l'actualité d'Assassin's Creed Mirage pour nous concentrer sur une bien mauvaise surprise qui a touché certains joueurs cette semaine. Comme l'a rapporté un utilisateur de Reddit, vidéo l'appui, un pop-up est apparu en pleine partie, servant à promouvoir une réduction pour le Black Friday concernant l'aventure de Basim. Le clip en question a été pris sur Assassin's Creed Odyssey en ouvrant le menu pour accéder à la carte du monde, mais nous avons aussi pu lire dans les réponses qu'Origins a eu droit à la même chose. Forcément, en voyant ça, les joueurs n'ont clairement pas apprécié et ont fait savoir leur mécontentement sur la Toile, surtout qu'il s'agit d'un jeu premium et non d'un free-to-play. Le problème, c'est qu'en dehors de ces quelques secondes, rien ne venait prouver la véracité des faits et il aurait très bien s'agir d'un montage.



Fort heureusement, le directeur global des communications Fabien Darrigues a été contacté par The Verge à ce sujet, donnant une réponse qui premièrement confirme la véracité de cette vidéo et deuxièmement a essayé de justifier ce désagrément.

Nous avons été informés que certains joueurs ont rencontré hier des publicités pop-up alors qu'ils jouaient à certains titres Assassin's Creed. C'est le résultat d'une erreur technique que nous avons corrigée dès que nous avons eu connaissance du problème.

Bon, le coup de l'erreur technique a du mal à paraître crédible et rappelle surtout les expérimentations d'Electronic Arts en la matière, car cela n'a pas pu apparaître là comme par magie, il a bien fallu coder une telle fonctionnalité pour qu'un pop-up apparaisse. Que ce genre de pub et autre contenu informatif puisse être diffusés avant de charger une partie aux côtés des autres actualités liées aux jeux de la licence passe encore, mais espérons que ce genre « d'erreur » ne finisse pas par devenir une nouvelle normalité à l'avenir, comme le sont les microtransactions et autres DLC.

Notez d'ailleurs que la dernière mise à jour d'Assassin's Creed Odyssey remonte à décembre 2021 avec l'ajout du contenu gratuit Récits Croisés. Cela signifie que l'éditeur est en mesure d'introduire ce genre de pub à l'insu des joueurs, simplement en étant connecté à Internet.

Assassin's Creed Mirage est de son côté actuellement vendu à partir de 39,99 € sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.