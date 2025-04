Assassin's Creed Shadows : une première vague d'améliorations avec la mise à jour 1.0.2

Même pas trois semaines se sont écoulées depuis la sortie d'Assassin's Creed Shadows, mais les développeurs d'Ubisoft viennent déjà de lancer une première grosse mise à jour visant à améliorer l'expérience. Comme nous l'avions évoqué dans notre article principalement centré sur le futur DLC Traque sur Awaji, proposer des nouveautés et modifications désirées par la communauté sera l'un des objectifs pour le suivi post-lancement. Compte tenu des reports qui ont servi à peaufiner le jeu, il y a fort à parier que certains éléments de cette salve étaient déjà dans les tuyaux.

En effet, nous retrouvons notamment la possibilité de vendre ou démanteler plusieurs équipements à la fois. De nombreux joueurs avaient sans doute trouvé cela laborieux et nous l'avions personnellement relevé de notre côté, bien que pas mentionné dans nos déjà très longues impressions, contrairement au fait de ne pas pouvoir réinitialiser les nœuds de Maîtrises. Eh bien, c'est désormais possible. Plus accessoire, le suivi automatique à cheval a été ajouté, de même qu'un accès plus rapide aux Objectifs. Et si vous jouez en mode Performance, le framerate au Repaire a été débloqué.

Il est aussi fait mention de l'impossibilité pour Naoe d'entrer dans les kofun de Yasuke... ce qui n'est pas entièrement vrai. Nous sommes retourné au Caveau mégalithique (celui évoqué dans notre test) et en ressortant puis changeant de personnage, il est possible d'y aller avec elle et se laisser tomber dans l'eau. De nombreux correctifs sont également à l'ordre du jour. Notons également un léger changement visuel dans l'Animus Hub du côté des visuels en fond de chaque catégorie. En revanche, depuis ce patch, il est parfois impossible de revenir en arrière avec Rond lorsque nous naviguons dans les arbres de compétence...

Vous trouverez ci-dessous notre traduction en français du changelog de cette mise à jour 1.0.2. C'est notamment dans ce genre de cas que nous regrettons le manque de traces des quêtes achevées, retrouver les noms dans notre langue n'étant pas une promenade de santé... Et pour info, le précédent patch, numéroté 1.0.1, n'était qu'un hotfix (assez volumineux) servant à stabiliser le jeu et régler des soucis avec le mode Photo.

Taille du patch Xbox Series X|S : 19,5 Go

PlayStation 5 : 11,586 Go

PC : 16,05 Go

Steam : 11 Go

Mac : 9 Go AMÉLIORATIONS DU JEU L'équipe a travaillé sur un premier lot d'améliorations suite à vos retours depuis le lancement. AMÉLIORATIONS DU SUIVI AUTOMATIQUE ET DE LA VITESSE DES CHEVAUX Le suivi automatique de la route est de retour pour vous aider à vous orienter à cheval. Activez simplement l'outil de recherche de chemin pour activer le suivi automatique et votre cheval suivra automatiquement la route jusqu'à votre destination. Nous avons également augmenté la vitesse des chevaux en ville pour vous permettre d'atteindre votre destination plus rapidement. RÉINITIALISATION DES NŒUDS DE MAÎTRISE Votre configuration furtive manque-t-elle de discrétion ? Yasuke pourrait-il être plus puissant ? Nous avons ajouté la possibilité de réinitialiser les nœuds de Maîtrise dans les arbres de compétences afin que vous puissiez tester différents styles de jeu et compétences pour Naoe et Yasuke. VENTE / DÉMANTÈLEMENT DE PLUSIEURS ARTICLES Nous savons que vous avez travaillé dur pour explorer les moindres recoins du Japon féodal, ce qui signifie que vous avez rempli vos poches de ressources et de butin. Pour vous faire gagner du temps lors de vos échanges avec les marchands, nous avons ajouté la possibilité de marquer et de vendre/démanteler plusieurs objets dans les boutiques, ou lors du démantèlement de votre équipement à la forge du Repaire. RACCOURCI DU TABLEAU DES OBJECTIFS Le tableau des Objectifs est au cœur de votre aventure et nous avons ajouté un nouveau raccourci pour y accéder directement en jeu. Avec la mise à jour 1.0.2, maintenir la touche Menu / Options enfoncée pendant quelques secondes vous mènera directement au tableau des Objectifs, tandis qu'une simple pression ouvrira le menu de l'inventaire. Cette mise à jour vous permet désormais de lancer facilement la carte du monde, l'inventaire ou le tableau des Objectifs en cours de jeu. PS5 PRO Nous sommes également ravis d'apporter des améliorations clés à la version PS5 Pro de Shadows, qui amélioreront la qualité visuelle de l'expérience. Ajout de la prise en charge du PSSR pour la PS5 Pro

Veuillez noter que les joueurs ayant joué sur PS5 Pro avant la mise à jour 1.0.2 devront activer manuellement le PSSR dans l'onglet Vidéo du menu Pause.



Le mode Équilibré proposera désormais du Raytracing spéculaire.



En d'autres termes, la fidélité visuelle sera plus proche du mode Qualité de la PS5 Pro que du mode Performance. AUTRES AMÉLIORATIONS CLÉES Découvrez quelques améliorations et correctifs supplémentaires qui ont été apportés en fonction des commentaires des joueurs. En mode Performance, le framerate du Repaire a été déplafonné au-dessus de 30 fps.

Amélioration de l'équilibrage des combats de boss.

Correction d'un problème d'affichage des grilles sur les clichés pris en mode Photo.

Correction d'incohérences avec l'Avantage « Vous lancez un kunai sur l'ennemi le plus proche après un assassinat » lorsque Naoe est équipée de l'équipement Attirail de maîtresse des outils.

Amélioration du double assassinat.

Amélioration de la réactivité de Naoe dans certaines situations. LISTE DES CORRECTIONS DE BUGS ATTENTION SPOILER – Veuillez noter que certaines descriptions ci-dessous peuvent contenir des spoilers. À vos risques et périls ! QUÊTES Correction de plusieurs problèmes de quête avec les marqueurs n'apparaissant pas ou les personnages ne pouvant pas interagir.

Correction d'un problème où Ise Sadatame pouvait être tué après avoir été réanimé, suite à un assommement par des explosifs lors de l'objectif « Escorter Ise Sadatame » à Yamashiro.

Pendant la quête La Roue démasquée, certains joueurs ne pouvaient pas quitter la quête ou Retourner aux Mémoires en sélectionnant les options du menu.

Les joueurs ne seront plus bloqués dans le didacticiel du tableau des Objectifs une fois le premier souvenir de Naoe chargé s'il est complété après L'étincelle.

Correction d'un problème dans la méditation de la quête Une vraie Igane, où l'objectif d'espionnage ne pouvait pas être atteint si Naoe tuait l'ashigaru du clan Oda avant d'atteindre l'objectif.

Correction d'un problème dans la quête Frères d'armes, qui ne pouvait pas progresser en parlant au ronin si les prisonniers avaient été libérés au préalable.

Dans Les flammes de la guerre, le chef igan ripostera désormais.

Réveil brutal : Nagato n'attaquait plus Naoe une fois que sa garde était brisée pendant le duel face à lui.

Réveil brutal : les objectifs pendant le duel face à Nagato se mettent désormais correctement à jour.

Kumabe Ujiie ne s'arrête plus après avoir parlé à l'un des ronins si le joueur ne le suit pas immédiatement pendant l'objectif « Suivre Kumabe Ujiie ».

Les joueurs ne sont plus renvoyés à la quête initiale et à la séquence furtive s'ils meurent face à la brute dans La guerre des shinobi.

Correction d'un problème où Sanada Masatoyo n'utilise qu'une seule attaque si Yasuke reste près de lui pendant l'objectif de la quête Les élèves de Nobutsuna.

Yoshisada peut désormais être interrompu pendant qu'il boit sa potion de soin dans Trafiquants d'argent.

Correction d'un problème de plantage du jeu après avoir tué un PNJ dans Les chiens errants.

Pendant l'objectif Protéger le Chien, les ennemis sont désormais identifiables grâce à des marqueurs de quête et plus faciles à trouver.

Correction d'un problème où le combat contre Kimura Kei se terminait instantanément après avoir utilisé Onde de choc fracassante pour le vaincre pendant la quête Une cause à défendre.

Le prix du Riz : correction d'un problème où le samouraï ivre n'attaquait pas Naoe s'il subissait des dégâts suite à une tentative d'assassinat alors qu'il était inconscient.

Mauvaise pioche : le joueur n'est plus désynchronisé après avoir terminé la quête.

Les récompenses liées à Oni-yuri via le tableau des Objectifs de La Ligue apparaîtront désormais comme récupérées après avoir terminé la quête Douce vengeance. SPOILERS Duel à Mibuno : correction d'un problème permettant aux joueurs d'infliger des dégâts à Momochi Sandayu lors de la transition vers la phase 2.

Correction d'un problème où Momochi Sandayu cessait de se battre pendant l'objectif « Affronter Momochi Sandayu ».

Les joueurs ne sont plus désynchronisés s'ils attaquent et tuent Usami Yoshiko dans la quête Les traîtres.

Correction d'un problème où Yasuke pouvait utiliser des alliés avant de s'allier à Naoe.

Correction d'un problème où Hattori Hanzo ne bougeait pas après que l'utilisateur ait changé pour Yasuke pendant Loups et renards.

Je m'appelle Yasuke : Duarte ne reste pas bloqué si Yasuke lui tire dessus depuis une position surélevée. DISCRÉTION Double assassinat amélioré.

La réactivité de Naoe a été améliorée dans certaines situations.

Correction d'un bug empêchant la mort d'un PNJ après un coup de grâce ou un assassinat.

Naoe ne peut plus effectuer un double assassinat sans avoir appris la compétence.

Correction de l'effet visuel de la Clochette de shinobi lorsqu'elle est lancée au loin.

Correction d'un bug empêchant systématiquement les PNJ d'enquêter sur la cloche d'alarme détruite. COMBAT, IA ET ÉQUILIBRAGE Amélioration de l'équilibrage des combats de boss.

Correction de divers problèmes de comportement et d'animation des PNJ.

Amélioration de la précision du teppō de Yasuke.

Les PNJ KO ne se relèvent plus immédiatement lorsqu'ils sont attaqués.

Les PNJ et les ennemis réagissent désormais correctement aux Clochettes de shinobi.

Correction d'un problème où Yasuke pouvait bloquer avec son teppō après avoir été désarçonné au lieu de son arme de mêlée.

Yasuke peut désormais appeler sa monture tout en ayant son épée dégainée pendant le combat.

Yasuke n'est plus invulnérable aux dégâts ennemis après avoir utilisé les compétences de samouraï (NDLR : encore un cas où l'énoncé n'est pas clair par rapport aux indications en jeu, même en anglais...).

La compétence Tir stupéfiant de l'arc fonctionne désormais correctement sur les ennemis.

Les compétences « Dark Burst » et « Falcon's Eye » de Yasuke ont été affinées afin qu'elles ne tuent plus les ennemis en un coup (NDLR : aucun de ces noms n'apparaît en jeu, difficile de savoir à quoi ils correspondent).

Correction des tirs de flèches afin qu'elles soient systématiquement tirées lorsqu'elles sont complètement chargées.

Correction du désarmement des ennemis par les attaques légères de Naoe.

Correction de la capacité Enchevêtrement (NDLR : avec le kusarigama de Naoe), elle fonctionne désormais avec le bouton d'attaque légère.

Correction d'un problème où les poings nus et les coups de pied contribuaient à l'accumulation d'affliction.

Correction d'un problème où Yasuke pouvait effectuer un Assassinat brutal avec une arme à distance dans une animation spécifique.

Amélioration de la capacité Propulsion puissante de Yasuke pour qu'elle ne rate pas sa cible lorsque l'ennemi est en animation d'attaque. ARMES, ÉQUIPEMENT ET OBJETS Correction de divers bugs liés aux visuels des variantes de transmogrification (NDLR : la personnalisation visuelle).

Si vous portez des objets achetés en magasin, les deux personnages apparaîtront désormais habillés avec la dernière sauvegarde.

Correction d'un problème où toutes les selles de cheval étaient de rareté Peu commune. FICHIERS DE SAUVEGARDE Correction d'une erreur bloquant les sauvegardes manuelles après avoir terminé la quête Le cœur des Assassins.

Correction d'un problème où une sauvegarde était effectuée si les joueurs étaient morts ou mourants.

Correction d'un problème où aucune sauvegarde automatique n'était créée avant de commencer une quête de contrat.

Les messages de raison/code d'erreur s'affichent désormais correctement en cas de fichiers de sauvegarde corrompus.

Correction d'un problème où les joueurs tentant de sauvegarder et de charger pendant l'objectif « Monter sur votre monture » faisaient apparaître Rin à terre et suivre Yasuke à pied, bloquant ainsi la progression. MONDE Correction d'un problème d'absence de neige en hiver.

Correction de divers problèmes de déclenchement incorrect des points de synchronisation.

Correction de divers cas où les joueurs ou les PNJ pouvaient rester coincés ou tomber à travers des objets.

Correction d'un problème où le coffre de récompense du Château de Sakamoto ne donnait pas de butin si le joueur l'ouvrait pendant Requiem pour un Rokkaku.

Ajustement de la position de certains coffres à butin dans les châteaux.

Correction d'un problème où la salle de stockage ne pouvait pas être ouverte après avoir vaincu Nakatomi et parlé à Ibuki au Fort de Hijiyama.

Correction de plusieurs erreurs de comportement avec Trouver son chemin. ACTIVITÉS DU MONDE Naoe ne peut plus entrer dans les kofun de Yasuke.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient traverser des objets mobiles en sprintant à l'intérieur des kofun.

Correction d'un problème où les animaux pouvaient fuir alors que l'interface sumi-e était toujours présente sous une forte pluie si les joueurs effectuaient une sauvegarde/ un chargement.

Le cerf légendaire disparaîtra désormais correctement après avoir été dessiné dans l'activité sumi-e.

Correction d'un problème où le parchemin de Naoe était manquant lors de la peinture du cerf légendaire Shika Sakura dans l'activité sumi-e. REPAIRE En mode Performance, le framerate du Repaire a été déplafonné au-dessus de 30 fps.

Améliorations diverses de la stabilité et de l'aspect visuel du mode Construction.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'utiliser des armes à l'intérieur du Repaire.

Le curseur ne tremble plus lors de la construction de pavages et du déplacement de la caméra en mode Construction du Repaire.

Le bonus d'expérience obtenu après la construction du Tera dans le Repaire est désormais correctement appliqué aux deux personnages.

Correction du placement des armures dans la Galerie.

Correction d'un problème empêchant le déplacement rapide vers le Repaire si la carte est réglée sur un zoom x3. PROGRESSION, APTITUDES ET PASSIFS L'option pour changer de personnage est désormais grisée dans le menu d'inventaire lorsqu'elle est indisponible.

Correction d'un problème où la réinitialisation des Aptitudes ne les supprimait pas de leur emplacement.

Correction d'un problème où l'utilisateur ne pouvait pas atteindre le maximum de Points de maîtrise après avoir entièrement amélioré l'arbre de compétences Teppō.

Correction d'incohérences avec l'avantage « Vous lancez un kunai sur l'ennemi le plus proche après un assassinat » lorsque Naoe est équipée de l'équipement Attirail de maîtresse des outils.

Correction d'un problème où le Niveau de Maître n'était pas complété par l'expérience acquise.

Correction de l'Avantage « Puissance » afin qu'il soit efficace contre l'armure des PNJ (NDLR : impossible de savoir à quoi cela correspond exactement en jeu, les Avantages n'étant pas directement nommés).

L'Avantage de Fureur de l'aube s'active désormais correctement après avoir brisé l'armure d'un PNJ.

Les dégâts des éclats de l'Avantage du kanabō Fureur de l'aube s'affichent désormais correctement.

La deuxième amélioration de l'Attaque dérobée du katana ne peut plus être appliquée aux autres armes.

Correction d'un problème où la gravure « Santé lors d'une attaque sur point faible » ne restaurait pas la santé (NDLR : là encore, impossible de savoir à quoi cela correspond même en vérifiant la liste des gravures).

Correction d'un problème où les Babioles ne pouvaient pas être vendues aux marchands.

Les points d'XP sont désormais correctement attribués après avoir vaincu le « Maître du convoi ».

Correction du problème où les messages de récompense après les éliminations continuaient de s'afficher si les joueurs rechargeaient les points de passage précédents via un changement de mode de performance.

Correction d'un problème où un Avantage indiquait à tort une accumulation d'affliction de 600 % avec les attaques de posture. VISUELS ET GRAPHISMES Correction de divers problèmes graphiques, de clipping, de niveau de détail, de textures ou de fps.

Correction de problèmes liés aux accessoires flottants.

Correction de divers problèmes visuels de personnages et d'animation de PNJ.

Correction de certains problèmes visuels dans plusieurs cinématiques et cutscenes.

Correction d'un problème de rendu de l'eau avec l'illumination globale par raytracing définie sur « Diffusion uniquement dans le Repaire » et/ou « Diffusion partout ». MODE PHOTO Correction d'un problème où les lignes des grilles apparaissaient sur les clichés pris en mode Photo.

Correction d'un problème où le mode Photo se fermait pendant la capture lorsque les services en ligne n'étaient pas disponibles.

Correction d'un problème où prendre une nouvelle photo et y accéder via le menu Légende entraînait l'erreur Animus-5-00013 sur PS5 et Xbox Series. AUDIO Correction de divers problèmes audio et d'effets sonores.

Correction d'un problème où la musique était parfois jouée pendant les combats alors que le volume était désactivé. INTERFACE / MENUS Ajout d'un raccourci vers le tableau des Objectifs en maintenant le bouton Menu / Options enfoncé en jeu.

Correction de plusieurs problèmes d'interface, de menu et de texte, ainsi que d'alignements.

Correction de divers problèmes d'interface et de texte dans l'Animus HUB.

Correction de diverses animations d'interface et d'expérience utilisateur.

Ajustement de l'interface utilisateur « Gain d'XP ».

Correction d'un problème où l'icône « Nouveauté » restait dans l'inventaire même après avoir vu tous les objets possédés.

Correction d'un problème où la gravure était visible sur les armes incompatibles à la Forge. COMMANDES ET ACCESSIBILITÉ Correction d'un problème empêchant parfois les joueurs de sprinter ou de sauvegarder manuellement.

Correction de plusieurs problèmes entraînant la réinitialisation des paramètres par défaut de la manette.

Correction de certaines invites de narration du menu.

Correction des vibrations de la manette, toujours présentes même après désactivation dans les options.

Correction d'un problème où la réinitialisation d'une seule direction de mouvement réinitialisait toutes les autres dans la personnalisation des commandes. DIVERS Correction d'un problème où le jeu restait sur un écran de chargement en cas de perte de connexion aux services Ubisoft après l'achat d'un pack de Crédits Helix.

Correction d'un problème où les objets récupérés dans les Archives n'étaient pas débloqués.

Correction d'un problème où le Succès / Trophées « Ça, c'est mon arme » ne se débloquait pas lorsque la première arme gravée appartenait à un autre personnage que celui utilisé.

Correction d'un problème où le Succès / Trophées « Aucune limite à mon pouvoir » ne se débloquait pas après l'obtention d'une pièce d'équipement légendaire de chaque type. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES AUX PLATEFORMES PC Les joueurs peuvent désormais basculer entre les modes DRS et résolution fixe, quelle que soit la qualité de l'upscaler.

Correction d'un problème où le préréglage général était défini sur Personnalisé dans le menu Évolutivité après modification du préréglage et rechargement du jeu.

Correction de divers problèmes de souris et de clavier. STEAM DECK Correction d'un problème empêchant la visibilité des cibles observées à 80 m sur Steam Deck.

Correction d'une erreur empêchant l'affichage des actions des boutons L2 et R2 sur Steam Deck dans la configuration par défaut de la manette. MAC OS RTSpec est désormais activé sur les Mac haut de gamme.

La souris et le clavier fonctionnent désormais correctement lorsque le jeu démarre en mode fenêtré.

L'option HDR a été corrigée afin qu'elle ne reste pas activée après avoir été désactivée ou avoir basculé sur un écran non HDR.

Correction - Le curseur de la souris restait à l'écran après avoir appuyé sur le bouton d'accueil avec une manette.

L'invite « Enregistrer le rapport » est désormais visible dans l'écran des résultats du benchmark.

La souris n'est plus suivie en dehors de la fenêtre de jeu. PS5 ET PS5 PRO Correction - Le bouton affichant des messages « Connexion Internet perdue » lorsque les joueurs perdent la connexion pendant les téléchargements de packs de langues audio.

