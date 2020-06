Assassin's Creed Valhalla : accusé d'infidélité, Ashraf Ismail quitte son poste de directeur créatif

Le nom d'Ashraf Ismail ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément ses œuvres. Il est en effet lié à la saga Assassin's Creed depuis 2009, où il était d'abord lead game designer. Il a été le directeur de la partie solo d'Assassin's Creed IV: Black Flag, avant de devenir carrément directeur tout court sur Origins et Valhalla. Mauvaise nouvelle pour les fans de son travail : il n'ira pas jusqu'au bout pour la prochaine aventure.

Ashraf Ismail a en effet posté un message sur les réseaux sociaux annonçant qu'il quittait son poste de directeur sur Assassin's Creed Valhalla, citant des affaires personnelles à régler.

Je quitte mon projet bien-aimé pour gérer correctement les problèmes personnels de ma vie. La vie de ma famille et la mienne sont brisées. Je suis profondément désolé pour toutes les personnes blessées. Il y a des centaines de personnes talentueuses et passionnées qui s'efforcent de créer une expérience pour vous qui ne méritent pas d'être associées à cela. Je leur souhaite tout ce qu'il y a de mieux.

Ce départ est certainement lié à une histoire qui est sortie sur Twitter il y a quelques jours. Une femme a en effet accusé Ashraf Ismail d'être sorti avec elle pendant un an en lui mentant sur le fait qu'il était marié. Les accusations d'infidélité n'ont pas été confirmées (« mais cela ne nous regarde pas »), et n'amèneraient dans tous les cas rien de judiciairement répréhensible, mais elles ont visiblement profondément touché la vie privée du directeur créatif d'Ubisoft Montréal. À priori, Ashraf Ismail ne quitte pas Ubisoft pour autant, et pourrait de nouveau œuvrer sur la saga Assassin's Creed plus tard.

Dans tous les cas, Assassin's Creed Valhalla se terminera sans lui. Il est prévu pour la fin d'année 2020 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Stadia, et peut-être précommandé pour 69,99 € à la Fnac.

