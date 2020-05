Assassin's Creed Valhalla, quid du Smart Delivery sur Xbox Series X et Xbox One ?

L'une des forces de la Xbox Series X, ce sera sa rétrocompatibilité dès son lancement avec l'intégralité du catalogue de la Xbox One, elle-même capable de faire tourner des jeux Xbox 360 voire Xbox. Pour ce qui est des futurs jeux cross-gen avec des versions spécifiques Xbox One et Xbox Series X, il y aura une petite subtilité : vous devriez systématiquement pouvoir faire tourner votre jeu XO sur XSX, mais certains studios pourront aussi vous offrir l'édition Xbox Series X pour profiter des performances de la next-gen.

Cette dernière mécanique est appelée Smart Delivery, et tous les développeurs et éditeurs ont le choix d'intégrer ou non la technologie dédiée dans leur production. La question se pose donc logiquement pour Assassin's Creed Valhalla, annoncé sur PC, PS4, PS5, Stadia, et donc Xbox One et Xbox Series X. Bonne nouvelle, le descriptif officiel du jeu de quelques boutiques mentionne ce point et, oui, le titre d'Ubisoft sera bel et bien compatible Smart Delivery.

Vous pourrez donc l'acheter sur Xbox One et débloquer la version Xbox Series X à son lancement, y compris si les dates de sortie des deux versions sont différentes. Au moins, si vous avez prévu d'acheter la nouvelle console, vous n'aurez pas à hésiter sur l'édition à vous procurer en cette fin d'année 2020.