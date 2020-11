L'Art de Assassin's Creed Valhalla : le directeur artistique du jeu est fier du travail accompli sur l'artbook !

Après la sortie du roman The Ming Storm et du manga Blade of Shao Jun, c'est au tour de l'artbook du jeu Assassin's Creed Valhalla de sortir. Dévoilé en mai dernier et nommé « L’Art de Assassin's Creed Valhalla », il va sortir d'ici quelques jours. À cette occasion le directeur artistique a voulu montrer la satisfaction qu'il a eu de pouvoir retracer le parcours de la création de l'univers du jeu à travers un livre.

Brièvement :

De la Norvège à la Northumbrie en passant par la Mercie et les paysages luxuriants du Wessex, cet ouvrage présente les différents environnements du jeu et raconte tout le travail de recherche effectué sur les personnages, les accessoires et les ambiances qui composent cette nouvelle aventure.

Cet artbook permettra donc aux plus passionnés de découvrir d'où viennent les paysages, l'environnement ainsi que chaque élément et détail ayant été confectionné lors du développement du jeu. Le livre s'adresse également aux fans de l'ère viking souhaitant en connaître plus sur ce peuple au travers de l'univers créé par Ubisoft.



Pour un directeur artistique ou un illustrateur, il est crucial de garder en tête l’impression générale que doit transmettre le monde dans son ensemble, et de ne pas se perdre dans des détails descriptifs foisonnants. Ce monde est une véritable recréation de la réalité. D’ailleurs, notre objectif est de concevoir des tableaux grandioses qui appellent des émotions chez nos joueurs. Nous avons l’ambition de construire des univers dans lesquels nous pouvons nous évader. Au cours des trois années passées à travailler sur ce jeu, nous avons fait en sorte de donner vie à ce monde fascinant pour que les joueurs puissent l’explorer. […] Je suis très heureux d’embarquer dans cette aventure à vos côtés. L’art est fait pour être partagé et je suis reconnaissant d’avoir la possibilité de présenter notre travail dans ce livre. Je suis fier de nos équipes pétries de talent et de ce que nous avons accompli ! Raphaël Lacoste - Directeur artistique

L'Art de Assassin's Creed Valhalla sortira le 12 novembre 2020. Il fera 192 pages au format 210 x 297 et sera vendu au prix de 29,90 €. Édité par Mana Books le livre est disponible en précommande chez la Fnac ou sur Amazon à défaut de pouvoir le trouver en librairie, ces dernières étant actuellement fermées à cause du confinement.