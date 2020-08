Assassin's Creed Valhalla : la cinématique CGI repartagée avec la version féminine d'Eivor et le thème principal du jeu

Ces derniers jours, Assassin's Creed Valhalla a fait parler de lui pour sa bande-son avec l'annonce de la sortie ce vendredi 7 août de l'EP The Ravens Saga composé une fois encore de 7 pistes, dont le thème principal, qui a été partagé hier soir. Si vous souhaitez écouter ces compositions, vous pouvez vous rendre sur Deezer et en prendre plein les oreilles ! Ubisoft avait tout de même encore une carte à jouer et a diffusé une nouvelle vidéo.

Oui, il s'agit de la cinématique en CGI ayant servi à révéler en bonne et due forme Assassin's Creed Valhalla, sauf que cette fois, c'est la version féminine d'Eivor qui est utilisée. En plus de ça, une version spéciale du thème principal y est jouée, les fans du personnage et supporters du mouvement #ACSisterhood doivent être aux anges ! Par ailleurs, les compositeurs ont tenu à partager quelques mots à cette occasion.

Sarah Schachner : « Nous voulions que l'atmosphère du thème transporte instantanément l'auditeur vers un autre temps, rempli de mystère et d'incertitude. » Jesper Kyd : « Nous avons voulu évoquer le parcours d'Eivor, ce qui le/la motive et le lien qu'il/elle a avec sa famille. Eivor est à la recherche de quelque chose et ce désir de le trouver et de le résoudre est un élément clé qui se reflète dans la mélodie et l'ambiance. »

La date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla est pour rappel fixée au 18 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec des versions PS5 et Xbox Series X prévues une fois les consoles disponibles.

Lire aussi : PREVIEW de Assassin’s Creed Valhalla : une Odyssey nordique encore plus brutale