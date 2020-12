Assassin's Creed Valhalla : la grosse mise à jour 1.1.0 et les Fêtes de Yule disponibles, et déjà un aperçu du futur mode Attaques Fluviales

Vous l'avez peut-être déjà téléchargée ou expérimentée : Ubisoft a déployé en ce début de semaine une mise à jour 1.1.0 pour Assassin's Creed Valhalla. Il ne vient cependant de diffuser que maintenant le changelog complet en français, l'occasion pour nous de faire le point sur ce patch pesant de 2,4 à 6,3 Go suivant les plateformes.

Il apporte plusieurs correctifs, le contenu de la Saison de Yule, ou encore un rééquilibrage de la puissance des adversaires.

Mais que sont donc ces fameuses Fêtes de Yule promises dès l'annonce du contenu post-lancement ? Il ne faudra pas attendre plus longtemps pour le savoir, car elles sont officiellement lancées ce 17 décembre 2020. Jusqu'au 7 janvier, la colonie sera agrandie pour accueillir de nouvelles activités, nous permettant de collecter des Jetons de Yules à échanger contre du butin.

EXTENSION DE LA COLONIE + CABANE DE FÊTARD

Plus de place, plus de bâtiments ! La Colonie s'agrandit, et les fêtards sont arrivés pour organiser de nombreuses festivités tout au long de l'année. Et pour démarrer le mois, ils s'occupent des Fêtes de Yule ! Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien…

FÊTES DE YULE

Odin est avec nous ! Nous avons le plaisir d'annoncer l'ouverture des Fêtes de Yule, un événement temporaire actif du 17 décembre au 7 janvier, avec de nombreuses célébrations et récompenses à gagner. On prévoit de la neige sur Ravensthorpe, alors vous feriez mieux de prendre votre cape de galloglass pour avoir bien chaud.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à participer aux festivités que nous à les développer. Amusez-vous bien !

DANSEZ, BUVEZ, ET SOYEZ HEUREUX !

Pendant les célébrations de la période de Yule, vous pouvez vous attendre à participer à la liesse collective, lors de bagarres avinées (oui, vous avez bien lu), de concours de tir à l'arc, et bien d'autres choses encore !

SAINTE MÈRE DU BUTIN !

En participant auxdites festivités, vous gagnerez des Jetons de Yule à échanger contre des récompenses à la boutique de fête.

Tenue cérémonielle de Modraniht

Ensemble de tatouages de Modraniht

Seax cérémoniel de Modraniht

Bouclier cérémoniel de Modraniht

Guirlandes traditionnelles de Yule

Autel sacrificiel

Ornements d'arbre cérémoniel

Fosse à feu confortable

Hêtre de Yule

Remarque importante : l'événement sera accessible lorsque vous aurez terminé un arc narratif (Grantebridgescire ou Ledecestrescire), et veuillez noter que vous ne pourrez accéder aux récompenses que pendant la période des Fêtes de Yule.

QU'Y A-T-IL DE NOUVEAU DANS LE MAGASIN ?

Au cas où vous l'auriez manqué, le thème Damnation de Hel est disponible dans le magasin, et vous pouvez l'acheter avec des crédits Helix.

Si voulez vraiment impressionner la galerie, le thème Niflheim sera quant à lui disponible dans le magasin à partir du 22 décembre.

CONCOURS DES FÊTES DE LA COMMUNAUTÉ

Participez aux Fêtes de Yule et partagez votre photo ou vidéo préférée pour peut-être gagner le livre The Art of Assassin's Creed Valhalla et l'équivalent de 50 euros en crédits Helix ! Le concours durera du 17 décembre au 7 janvier, sur Discord et Twitter.