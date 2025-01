Cette exclu PS5 a « presque surpassé Nintendo à son propre jeu » selon Reggie Fils-Aimé

L'année dernière sortait Astro Bot, un jeu de plateforme exclusif à la PlayStation 5 de Sony et développé par Team Asobi, un studio japonais dirigé par le Français Nicolas Doucet. Le titre a reçu de multiples récompenses, dont le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2024, ainsi que dans nos colonnes. Un jeu grand public qui rappelle les meilleurs titres de Nintendo.

Si les joueurs l'ont remarqué, Reggie Fils-Aimé aussi. L'ancien président de Nintendo of America présentait les New York Game Awards, Astro Bot était nommé dans quatre catégories et est reparti avec les prix de la meilleure musique, du meilleur jeu pour enfants et du meilleur jeu de l'année. Sur scène, Reggie Fils-Aimé n'a pas manqué de comparer Astro Bot aux jeux Mario, déclarant même :

Je dois l'admettre. Astro Bot a presque surpassé Nintendo à son propre jeu.

Voilà qui va faire plaisir à Team Asobi, Nicolas Doucet se rappelait, lors de son discours de remerciements aux Game Awards, avoir reçu Super Mario Bros. à Noël en 1989, rajoutant que Nintendo a grandement participé à mettre en avant les jeux de plateforme à l'époque. Le constructeur des Switch va devoir frapper fort avec son prochain jeu du genre !

