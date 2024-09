Astro Bot : un mode VR à venir sur PSVR 2 ? Nous avons demandé à Nicolas Doucet

Astro Bot est une merveille vidéoludique qui amuse les grands et les petits sur PS5. L’aventure est amusante et délirante, pour le coup, nous vous invitons à jeter un œil à nos impressions : TEST ASTRO BOT : un voyage extraordinaire dans les souvenirs. En attendant, il y a un point qui chagrine un peu la communauté VR, il n’y a pas de mode permettant de jouer en réalité virtuelle. C’est lors du Tokyo Game Show 2024 que nous avons pu discuter avec Nicolas Doucet, directeur de la Team ASOBI.

Voici nos questions :

GAMERGEN.COM : pour avoir terminé Astro Bot, nous pouvons dire que le jeu a été pensé pour de la « 2D ». Cependant, est-ce que vous vous êtes dit autour d’une table : « est-ce que nous allons faire le jeu en VR, en flat, ou les deux ? ».

Nicolas Doucet : oui, la question est posée. Elle a été posée au moment d’Astro’s Playroom (NDLR : le jeu inclus dans la PS5), puisque Astro’s Playroom, c’est la première fois que nous passons de la VR au flat. À ce moment-là, on avait l’option de continuer en VR ou de faire du flat. La raison pour laquelle nous avons voulu faire un jeu plus « classique », qui a quand même toutes ses difficultés à lui-même, c’est que nous voulions présenter Astro au plus grand nombre de personnes possible.

Je comprends la frustration. […] Le truc, c’est qu’avec 65 personnages (NDLR : au développement), il faut choisir, c’est l’un ou l’autre. Et on ne peut pas faire les deux en même temps. On a donc voulu parler avec un plus grand public et derrière Astro’s Playroom, cela avait du sens de se donner un challenge, de faire un gros jeu plus classique. Sachant que dans ce type de jeu, il n’y a pas beaucoup de jeux de plateforme aujourd’hui, et ceux qui sont là, ce sont des poids lourds, le King des Kings des jeux vidéo. Arriver là-dedans et se dire, « on va essayer », ce n’était pas non plus le chemin facile. Le chemin facile aurait été de faire une suite VR.

GAMERGEN.COM : pour contenter un peu la communauté, est-il envisageable d’avoir un mode VR dans Astro Bot ?

Nicolas Doucet : après un jeu comme Astro Bot Rescue Mission (NDLR : jeu VR sur PS4), si tu ne fais pas un truc qui transcende ça (NDLR : la VR), au final ça va décevoir. Je pense que les joueurs ont envie de ça, mais en fait, ils ont envie de retrouver les émotions qu’ils ont eues quand ils ont joué au premier jeu. Et si tu fais quelque chose qui est un « petit » mode à côté, ça va décevoir. Donc au final, si on fait ça pour décevoir, mieux vaut ne pas le faire. On est toujours parti sur cet objectif de qualité, plutôt que de la quantité ou de suivre un cahier des charges.

Si on veut vraiment surprendre les gens, à ce moment-là, il faut que ce soit fait à 100 %. Je suis joueur aussi, donc je comprends absolument... Si on pouvait le faire, mais avec 65 personnes...