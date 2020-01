Atheris : Razer dévoile une souris officielle Pikachu, mais pas pour tout le monde

Razer propose de nombreux périphériques de sa gamme aux couleurs de licences vidéoludiques comme Overwatch, Destiny ou encore Deus Ex, mais parfois, il ne s'agit pas forcément de franchises rattachées aux jeux sur PC. Nous avons par exemple eu droit des périphériques aux couleurs de Star Wars, et les fans de Pokémon sont également gâtés.

L'année dernière, Razer a en effet lancé un clavier et un tapis de souris Pikachu, mascotte des Pokémon, et le constructeur débute bien l'année avec cette fois une souris au design fort sympathique. Pikachu est encore une fois le roi avec cette Atheris jaune et rouge arborant le visage de la créature électrique. Avouez que c'est craquant !

Malheureusement, comme pour le clavier et le tapis, cette souris Pikachu de Razer est réservée au marché chinois, Min-Liang Tan évoque des restrictions de marques déposées, il faudra donc passer par l'import pour s'offrir cette Atheris jaune et colorer son setup.