Audio-Technica dévoile deux casques pour gamers

Audio-Technica est une référence pour tous les mélomanes, le constructeur japonais est connu pour ses platines vinyle, ses microphones et ses casques, avant tout pensés pour écouter de la musique. Mais le fabricant lorgne évidemment également le milieu du jeu vidéo et présente deux nouveaux casques pour gamers.

Audio-Technica a ainsi lancé cette semaine deux casques, l'ATH-GL3 et l'ATH-GDL3, des modèles respectivement fermé ou ouvert compatibles avec les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC et tout autre appareil doté d'un port Jack 3.5. Le constructeur met en avant son savoir-faire et promet « une pureté sonore exemplaire », sans oublier un confort d'utilisation grâce à « un design léger » et « des matériaux de premier choix ». Audio-Technica détaille :

L'élément « terre » a inspiré la conception fermée et solide du casque ATH-GL3, pour entendre et ressentir chaque moment d'un jeu, d'une chanson ou d'une conversation pour une véritable expérience immersive. Sa conception fermée offre une excellente isolation sonore, bloquant tout son environnant afin de profiter et de ressentir chaque moment, dans une expérience immersive totale. À l'intérieur des oreillettes de conception fermée se trouvent les larges transducteurs de 45 mm qui offrent de l'audio haute résolution avec de superbes détails.

Son poids léger de 230 g permet de bénéficier de longues et agréables sessions de jeu. L'oreillette gauche intègre un bouton de contrôle de volume et un interrupteur mute afin de permettre une gestion simplifiée du micro sur flexible de qualité professionnelle. Le micro est détachable, tout comme les deux câbles inclus (un de 3 m avec connecteurs micro et casque 3,5 mm pour un branchement sur un ordinateur, et un autre de 1,2 m avec connecteur TRRS 3,5 mm pour connexion aux PS5, Xbox Series X et autres consoles de jeu).

L'élément « air » a inspiré la conception ouverte et naturelle du casque ATH-GDL3, offrant une expérience d'écoute profonde et immersive. Sa conception ouverte permet une expérience d'écoute spacieuse et naturelle tout en restant immersive, offrant ainsi aux utilisateurs une localisation des sons dans un espace sonore très large. Son poids plume d'à peine 220 g offre un confort total.

À l'intérieur des oreillettes de conception ouverte se trouvent les larges transducteurs de 45 mm qui offrent un son haute résolution avec de superbes détails. L'oreillette gauche intègre un bouton de contrôle de volume et un interrupteur mute afin pour assurer une gestion simplifiée du micro sur flexible de qualité professionnelle. Le micro est détachable, tout comme les deux câbles inclus : un de 3 m avec connecteurs micro et casque 3,5 mm pour branchement sur un ordinateur, et un autre de 1,2 m avec connecteur TRRS 3,5 mm pour connexion aux PS5, Xbox Series X et autres consoles de jeu.