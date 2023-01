CES 2023 : Audio-Technica dévoile deux casques pensés pour le streaming

Les audiophiles connaissent déjà bien Audio-Technica, le constructeur est réputé pour ses platines vinyles, ses casques et ses écouteurs, mais il lorgne également du côté du gaming, avec par exemple les ATH-GL3 et l'ATH-GDL3 dévoilés en début d'année dernière. Audio-Technica est cette semaine de retour avec deux nouveaux modèles.

C'est lors du CES 2023 que le constructeur a présenté les ATH-M50xSTS et ATH-M50xSTS-USB, des casques audio pensés pour le streaming et évidemment pour le jeu vidéo. Comme à son habitude, Audio-Technica a soigné la finition avec des matériaux confortables, sans oublier la partie audio qui devrait en mettre plein les oreilles. Il détaille :

Les casques sont équipés des mêmes transducteurs à large ouverture 45 mm qui équipent le casque M50x, un des casques de monitoring plébiscités des ingénieurs du son et professionnels de l’audio. Ils délivrent un son d’une exceptionnelle clarté sur toute la plage de fréquences et de la profondeur dans les basses.

Les deux modèles sont fournis avec deux types de coussinets : les coussinets du M50x qui privilégient la qualité audio et l’isolation sonore, et ceux en simili cuir avec les bords en tissu maillé qui mettent l'accent sur la circulation de l’air et le confort.

Cependant c’est la qualité du microphone qui en fait un casque de streaming à part. Les deux modèles utilisent une capsule cardioïde à condensateur héritée de la populaire série 20 de microphones Audio-Technica. Il en résulte une présence vocale riche, de qualité studio, sans bruit de fond et avec un niveau de sortie stable. Il est possible de muter le micro rapidement et efficacement en faisant simplement pivoter le bras vers le haut. Le microphone offre l’intelligibilité et la clarté de qualité studio. Le bras flexible et robuste permet de garder le micro proche de la bouche, aidant ainsi à rejeter le bruit de fond et à offrir un son parfaitement clair. Les deux modèles sont livrés avec un câble inamovible de 2 m.

L’ATH-M50xSTS possède une prise casque de 3,5 mm (avec adaptateur 6,3 mm) et une sortie microphone XLR, tandis que l’ATH-M50xSTS-USB se raccorde directement en USB. De fabrication robuste, les deux modèles sont pliables pour un rangement compact pratique.

L’ATH-M50xSTS-USB possède un convertisseur A/N de haute qualité (taux d’échantillonnage jusqu’à 24 bits/96 kHz) pour un son superbe en haute résolution. Cette référence propose une fonction de tonalité latérale qui permet d’entendre sa propre voix dans le casque, pour une expérience plus naturelle lors des conversations. Le volume de cette fonction est contrôlable facilement via un bouton dédié sur l’écouteur gauche.

Le légendaire son studio du casque ATH-M50x combiné à la clarté réputée de la série 20 de microphones rend ces deux casques parfaits pour le streaming en direct.