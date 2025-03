Avengers : les frères Russo veulent un nouveau jeu vidéo

Marvel's Avengers aura sans doute été l'un des premiers gros échecs du modèle live service pour un jeu vidéo à gros budget. Le titre de Square Enix et Crystal Dynamics a fait perdre beaucoup d'argent à l'éditeur et les studios ont arrêté les mises à jour en 2023. Mais voilà que les frères Russo relancent l'idée de développer un nouveau jeu vidéo Avengers.

Anthony et Joe Russo ont déjà réalisé Avengers: Infinity War et Endgame, mais également Captain America : Le Soldat de l'hiver et Civil War, leur aventure dans le MCU se poursuivra l'année prochaine avec Avengers: Doomsday, puis Avengers: Secret Wars en 2027, mais les deux frères sont actuellement en pleine promotion de The Electric State, une production Netflix adaptée de la nouvelle illustrée éponyme avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown, visiblement prisonnière des studios Netflix.

Lors d'une interview avec Variety, les frères Russo ont évoqué le sujet du jeu vidéo, car leur nouveau film va avoir droit à une préquelle vidéoludique, The Electric State: Kid Cosmo, développée par AGBO, leur société de production qui s'essaye à un nouveau média. Un jeu mobile qui sortira le 18 mars prochain, quatre jours après le film, et qui sera évidemment gratuit sur iOS et Android pour les abonnés de Netflix. Bonne nouvelle pour les fans du Marvel Cinematic Universe, Anthony et Joe Russo aimeraient faire de même avec les prochains films Avengers :

Nous serions certainement ouverts à cette idée.

Une petite phrase qui va relancer les espoirs des fans déçus par Marvel's Avengers, en espérant qu'il ne s'agisse pas de simples petits jeux mobiles promotionnels. De toute façon, les deux frères se focalisent actuellement sur The Electric State et leur série Citadel (sur Amazon Prime Video), mais pas seulement :

En ce moment, nous créons de nouvelles propriétés intellectuelles. Chez AGBO, nous voulons raconter de nouvelles histoires, avec de nouveaux personnages et de nouveaux mondes que les gens n’ont jamais vus auparavant. Anthony, Donald et moi travaillons donc ensemble pour créer de nouveaux mondes. Nous en avons trois sur lesquels nous travaillons actuellement, l’intention étant que chaque monde que nous créons ait l’échelle et la profondeur d’un univers « Star Wars », mais dans un genre différent. Nous créerons ensuite des supports autour de ces nouveaux mondes. Nous raconterons des histoires de différentes manières en utilisant différents médias dans ces mondes.

Le Donald qui accompagne Anthony et Joe n'est autre que Donald Mustard, ancien directeur créatif chez Epic Games, cocréateur de Fortnite et maintenant partenaire d'AGBO. Un homme qui connaît donc très bien le milieu du jeu vidéo, comme le rappelle Joe Russo :

Nous avons un nouveau partenaire dans l’entreprise, Donald Mustard, l’un des plus grands développeurs de jeux de l’histoire. Il est le créateur de « Fortnite ». Il est venu travailler avec nous pour définir ce que pourrait être l’avenir de la narration, à savoir un mélange de narration linéaire, virtuelle et de jeu. Nous sommes vraiment intéressés par de nouvelles façons de raconter des histoires en utilisant la technologie. Nous essayons tous les trois d’explorer et de réfléchir aux opportunités qui pourraient se présenter au cours de la prochaine décennie en utilisant de nouveaux outils et de nouvelles technologies pour raconter des histoires et si pouvons en faire un véritable transmédia, où les mêmes ressources que nous utilisons pour la CG dans les films sont également les mêmes ressources que celles qui sont dans le jeu, qui sont également les mêmes ressources dans une expérience virtuelle. Et c’est la mission d’AGBO actuellement.

Les ambitions sont grandes, tous les espoirs sont permis, espérons que les différents projets d'Anthony et Joe Russo aboutissent, que ce soit sur le petit et le grand écran, ainsi qu'en jeux vidéo et dans d'autres médias. Si un nouveau jeu Avengers doit voir le jour, ce ne sera pas pour tout de suite.

Si The Electric State vous intéresse, vous pouvez retrouver la nouvelle illustrée de Simon Stålenhag (Tales from the Loop) à 35 € sur Amazon et Fnac.