Avowed se met à jour avec un mode très demandé par les joueurs, d'autres nouveautés arrivent

Obsidian Entertainment a lancé en début d'année Avowed, un jeu de rôle et d'action à la première personne qui prend place dans l'univers de Pillars of Destiny. Un RPG de fantasy très sympathique, mais qui n'était pas exempt de défauts. Les développeurs continuent de l'améliorer post-lancement et publient cette semaine la mise à jour 1.4.

Cette version 1.4 d'Avowed introduit notamment une fonctionnalité très attendue par tous les joueurs qui détestent les insectes avec beaucoup trop de pattes : le mode Arachnophobie ! En plus de cela, de nombreuses améliorations sont apportées dans le jeu, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour 1.4 d'Avowed :

Le mode Arachnophobie est désormais disponible !



La communauté s'est exprimée, et nous l'avons écoutée ! Notre nouveau mode Arachnophobie est désormais disponible dans Avowed . Cette fonctionnalité optionnelle remplace les ennemis araignées par des orbes ronds et flottants, toujours aussi puissants… mais un peu moins effrayants. Vous pouvez activer ce paramètre dans le menu Accessibilité. N'oubliez pas : apparence plus amicale, même morsure mortelle. Points forts de la communauté – Mise à jour 1.4



Cette mise à jour apporte une multitude d'améliorations de la qualité de vie, dont beaucoup sont directement inspirées par vos commentaires : Améliorations de l'exploration de la carte :

: Une fois que la plupart des zones accessibles d'une carte sont explorées, le brouillard de guerre se dissipe complètement.



Entrer dans une ville sur une carte terrestre (par exemple Northern Paradis à Dawnshore) révélera désormais cette partie de la carte.



Rayon accru pour éliminer le brouillard pendant que vous explorez.

Butins de créatures :

: Les créatures peuvent désormais être vaincues et peuvent laisser tomber du butin !

Nouvelle fonctionnalité du camp :

: Les joueurs peuvent désormais attendre au camp pour avancer dans le temps.

Fonctionnalité améliorée du Soul Pod :

: Les capsules d'âme dissipent désormais les illusions (à l'exception de l'entrée de Ryngrim, qui nécessite toujours l'aide de Yatzli).

Nouvelles options de paramètres :

: Les coffres apparaissent désormais en option sur la minicarte.



Les attaques puissantes avec l'arc et l'arquebuse peuvent désormais être annulées avec un nouveau paramètre.

Obsidian Entertainment rappelle au passage qu'il continue de travailler sur la localisation d'Avowed en coréen et en japonais, ainsi que sur l'amélioration de la traduction française. L'aventure est loin d'être terminée, les développeurs dévoilent une feuille de route avec des mises à jour attendues cet été, puis en fin d'année, avec notamment de nouvelles capacités, des marqueurs de carte personnalisés, des améliorations pour la cuisine et la fabrication, des modes New Game + et Photo ou encore un type d'arme inédit.

Avowed est disponible sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

