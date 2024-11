Bandai Namco Online : après plusieurs fermetures de jeux, c'est bientôt la fin pour la société

Fondée le 1er octobre 2009, la société Bandai Namco Online est comme son nom l'indique une filiale de Bandai Namco Entertainment spécialisée dans les jeux en ligne et qui, au 31 mars 2024, comptait 252 employés. Difficile de dire que le succès a été au rendez-vous ces dernières années, puisqu'après quelques mois de service les serveurs de Gundam Evolution ont été fermés en juillet 2023. Plus récemment, nous avons appris qu'il en ira de même pour ceux de Blue Protocol dans l'Archipel, mettant au passage fin à la collaboration avec Amazon Games pour un lancement occidental... L'éditeur japonais ne semble d'ailleurs pas très bien se porter et aurait poussé vers la sortie de nombreux employés en plus d'annuler des projets non annoncés. Eh bien, nouveau coup de théâtre, Bandai Namco Online va prochainement disparaître du paysage vidéoludique.

Comme l'a déjà fait Square Enix avec Tokyo RPG Factory et Luminous Productions, Bandai Namco Entertainment va donc effectuer un merger et absorber Bandai Namco Online à compter du 1er avril 2025, soit au début de sa prochaine année fiscale, comme annoncé via un communiqué en japonais relayé par Gematsu. Rien ne dit si certains emplois seront ou non impactés au cours de l'opération.

En revanche, il est précisé que les jeux IDOLiSH7, SD Gundam Operations et Gundam Tribe, ainsi que toutes les opérations en cours au sein de la société seront simplement transférés auprès de Bandai Namco Entertainment, il n'y a donc rien à craindre de ce côté.

