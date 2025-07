Banjo-Kazooie : bientôt le grand retour sur Xbox ?

Une franchise culte au placard depuis près de 20 ans





En 1998, puis en 2001, Rare a accouché de deux jeux de plateforme aujourd'hui culte, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Des titres qui ont fait le bonheur des joueurs sur Nintendo 64, avant que Rare ne soit racheté par Microsoft. Depuis, nous avons eu droit à deux jeux Game Boy Advance et au très moyen Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts, le dernier volet de la franchise sorti en 2008. Après toutes ces années, les fans ont fait une croix sur le retour de la licence, bien que Banjo et Kazooie aient été rajoutés dans Super Smash. Bros Ultimate en 2019.

Rare a perdu son game designer historique





La semaine dernière, Microsoft a annoncé un tas de licenciements chez Xbox. Everwild, le prochain jeu de Rare, a été annulé et le concepteur Gregg Mayles a quitté le studio après 35 ans. De quoi désespérer les fans, Gregg Mayles étant l'un des créateurs de Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, entre autres jeux. Et voilà qu'une rumeur étonnante commence à faire du bruit : Microsoft serait partant pour un nouveau jeu Banjo-Kazooie.

Bientôt le retour de Banjo-Kazooie chez Microsoft ?





C'est Andy Robinson de VGC qui lâche cette information dans son récent podcast. Selon ses sources, Microsoft accepterait des propositions pour un nouveau jeu Banjo-Kazooie, plusieurs studios ont déjà fait des pitchs, mais pas Rare. D'après Andy Robinson, Toys for Bob voudrait faire un jeu vidéo avec Banjo et Kazooie, mais aussi Moon Studios. Le premier nom coule presque de source, Toys for Bob est connu pour Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy et Crash Bandicoot 4: It's About Time, des jeux de plateforme colorés dans la veine des Banjo-Kazooie. Moon Studios est quant à lui réputé pour les excellents Ori, mais aussi pour l'Action-RPG No Rest for the Wicked. Ces derniers temps, le studio fait davantage parler de lui pour les frasques de son fondateur Thomas Mahler sur les réseaux sociaux.

Toujours selon Andy Robinson, Microsoft voudrait toujours produire un film ou un dessin animé Banjo-Kazooie, un projet de longue date qui a bien du mal à se concrétiser. Par ailleurs, Rare et Gregg Mayles préféraient se concentrer sur l'avenir avec de nouvelles licences. Pour rappel, en 2023, Phil Spencer avouait vouloir faire revivre d'anciennes franchises, citant Banjo-Kazooie en exemple.

Un avenir très incertain pour les jeux Xbox





Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, surtout à une époque où Xbox semble pouvoir changer d'humeur en quelques mois. En mars dernier, Phil Spencer avait adoré Blackbird, un MMORPG de science-fiction développé par ZeniMax Online Studios, finalement annulé quatre mois plus tard. Le retour de Banjo et Kazooie va se faire attendre, d'ici là, vous pouvez retrouver des produits dérivés sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.