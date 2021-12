Battlefield 2042 : les modes à 64 joueurs des PS4 et Xbox One jouables sur next-gen, mais pas pour toujours

Ce n'est pas parce que DICE ne proposera pas de mise à jour majeure de Battlefield 2042 avant la fin d'année qu'il ne changera pas son contenu d'un iota. La preuve aujourd'hui avec l'ajout de nouveaux modes sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, enfin nouveau pour les joueurs de ces consoles.

Il est actuellement possible d'y profiter des modes Conquête et Percée à 64 joueurs, contre 128 normalement. Ces variantes sur des maps plus restreintes pour des affrontements plus resserrés viennent en réalité des versions PS4 et Xbox One, où les limitations techniques ont obligé DICE à diviser par 2 le nombre de joueurs maximal par partie. Cette restriction offrant une approche différente et n'amenant pas que des défauts, ces variantes à 64 pourraient donc intéresser aussi les communautés PC et next-gen, qui peuvent les essayer seulement pour une durée limitée, jusqu'aux fêtes de fin d'année.



Les développeurs en profitent pour glisser que l'apprécié mode Rush et sa playlist resteront également accessibles sur la même période, jusqu'à une date qui reste à être précisée. Une première étape avant qu'il ne devienne un mode permanent ? Battelfield 2042 est achetable à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

