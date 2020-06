Battlefield V : l'ultime mise à jour de contenu datée, avec des cartes, des armes et des véhicules !

DICE avait confirmé qu'après le Chapitre 6, Battlefield V aurait droit à une dernière mise à jour estivale. Suite à cela, il changera son modèle économique et ses activités régulières pour que la communauté puisse continuer à s'amuser et à débloquer du contenu passé.

Bonne nouvelle, la Summer Update sera disponible ce 4 juin à 9h00, 10h00 et 11h00 sur Xbox One, PC et PS4. Elle sera riche en nouveautés, à commencer par deux nouvelles cartes. Il y a d'un côté une version retravaillée de Provence jouable en Conquête, Percée, MME et Conquête en Escouade, qui peut accueillir jusqu'à 64 personnes dans les deux premières configurations. De l'autre, Al Marj Encampment, qui propose des combats d'infanterie en Libye sur les mêmes modes.



D'ailleurs, si vous aimez les soldats, 14 nouveaux types d'unités seront disponibles du côté des États-Unis, et 2 chez les Japonais. Nos amis d'outre-Atlantique sont chouchoutés, avec également une bonne partie des véhicules additionnels qui leur est dédiée : le bombardier A-20, le P-70 Night Fighter, les avions de combat P-51D et P-51K, ou encore le M8 Greyhound. Les Allemands hériteront eux d'une Puma Armored Car.

Côté arsenal, il y a sinon trois grenades qui seront accessibles à tout le monde : la Firecracker Grenade, la Demolition Grenade et la Mine Type 99. Cinq gadgets sont aussi introduits pour les différentes classes : le Doppel-Schuss et le lance-grenades RMN 50 pour l'Éclaireur, le pistolet lance-flammes pour l'Assaut, et les Shaped Charge et Kampfpistole pour le Soutien. Enfin, neuf armes vont faire leur apparition : le fusil à pompe Sjögren, le Chauchat, le M3 Infrarouge, le K31/43, le Welgun, le M1941 Johnson, le Welrod, ou encore les PPK/PPK et M1911 silencieux.

Le dernier patch majeur de Battlefield V, numéroté 7.0, ne s'arrête pas là, et propose même des correctifs et éléments de rééquilibrage pour le gameplay, à découvrir dans le changelog officiel. À noter que l'ensemble du contenu sera gratuit si vous vous connectez dans les semaines qui viennent, mais après une certaine date du mois de juin, il faudra débloquer ces éléments en échange de monnaie virtuelle.

