Beat Saber : un Linkin Park Music Pack pour vibrer sur du nu metal

Beat Saber est assurément l'un des jeux référence de la VR telle qu'elle est aujourd'hui. Il doit son succès à son concept aussi simple qu'efficace, avec des notes à toucher en rythme avec des sabres lasers, sur des musiques plus entraînantes les unes que les autres. Il existe déjà plusieurs DLC pour prolonger l'expérience sur du Timbaland, du Green Day ou du Panic! At the Disco, et voilà que Beat Saber s'associe à un groupe de légende pour sa dernière extension.

Un Linkin Park Music Pack vient d'être annoncé et aussitôt rendu disponible pour le PS VR, les appareils Oculus et SteamVR. Il arrive pile à temps pour fêter les 20 ans de l'album Hybrid Theory, mais comporte aussi des pistes de Minutes to Midnight et Meteora, à expérimenter avec cinq niveaux de difficulté. Et pour parfaire l'immersion, un nouveau niveau inspiré du tunnel du clip One Step Closer a également été ajouté.

Tracklist Bleed it Out

Breaking the Habit

Faint

Given Up

In the End

New Divide

Numb

One Step Closer

Papercut

Somewhere I Belong

What I've Done





Le pack de 11 chansons coûte 13,99 €, mais vous pouvez acheter chaque titre à l'unité pour 1,99 €. Et si vous voulez vous mettre à la réalité virtuelle, le PlayStation VR est disponible à partir de 319 € dans un Mega Pack avec plusieurs jeux.



