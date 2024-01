Behaviour Interactive (Dead by Daylight) lui aussi dans la tourmente

L'année dernière, ce sont environ 10 000 employés du secteur vidéoludique qui ont été licenciés. Le secteur est en crise et, malheureusement, la tendance ne s'inverse pas en 2024. Kotaku tient une très longue liste des studios touchés par des licenciements et aujourd'hui, c'est au tour de Behaviour Interactive d'y figurer.

Le studio canadien, auréolé du succès critique et commercial de son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique Dead by Daylight, a en effet licencié environ 45 personnes un peu plus tôt dans le mois. Behaviour Interactive a des branches au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Pays-Bas et à Toronto, mais c'est le studio principal à Montréal qui serait exclusivement touché par cette vague de licenciements.

Pour rappel, Behaviour Interactive a dévoilé récemment The Casting of Frank Stone, un titre dans l'univers de DbD, mais il ne sera ici qu'éditeur, c'est Supermassive Games qui est en charge du développement.

