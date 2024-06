Behaviour Interactive : ça va mal pour le développeur de Dead by Daylight

Behaviour Interactive peut sembler être dans une situation confortable, il cartonne depuis des années avec Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique compte toujours de nombreux joueurs et accueille régulièrement du contenu additionnel. Mais, quelques jours seulement après l'officialisation d'un Chapitre Donjons et Dragons et d'autres projets pour le huitième anniversaire de DbD, le développeur annonce une mauvaise nouvelle.

Comme le relaye GamesIndustry.biz, Behaviour Interactive vient d'annoncer le licenciement de 95 employés, dont 70 dans son studio de Montréal. Le studio canadien avait déjà licencié 45 personnes en tout début d'année, il explique cette seconde vague de renvois en évoquant des « changements structurels » visant à poursuivre une « vision clarifiée ». Behaviour Interactive veut de nouveau se focaliser sur les jeux d'horreur, ces licenciements n'affecteront pas le développement de Dead by Daylight. Rémi Racine, PDG et cofondateur du studio, commente :

J'aimerais exprimer ma profonde appréciation personnelle à tout employé touché par les changements d'aujourd'hui. Bien que les changements apportés à notre structure et à notre vision stratégique aient conduit à des décisions difficiles, nous sommes convaincus que ces décisions nous positionneront pour un succès continu.

Behaviour Interactive travaille pour rappel avec des développeurs externes sur The Casting of Frank Stone (Supermassive Game) et Project T (Midwinter Entertainment), mais là encore, les licenciements n'affecteront pas ces projets. Vous pouvez retrouver Dead by Daylight: Special Edition à partir de 18,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.