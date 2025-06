IOI Showcase : IO Interactive va y aller de sa présentation tardive cette semaine

Plus tôt dans la journée, IO Interactive nous donnait rendez-vous cette semaine pour découvrir 007 First Light, son jeu James Bond qui s'est donc enfin trouvé un nom définitif. Nous pensions alors que le Summer Game Fest Live de vendredi soir serait l'évènement lors duquel la présentation aurait lieu. Ça, c'était avant que la firme danoise n'annonce son propre IOI Showcase ! C'est tout de même depuis Los Angeles que les révélations auront lieu en direct, aussi bien pour le public sur place que sur la Toile. Cela aura donc comme fâcheuse conséquence de nous faire veiller très tard ou lever tôt, car la diffusion est datée au samedi 7 juin à 3h00, donc en pleine nuit... Nous pensions l'époque des conférences de l'E3 à pas d'heure révolue et voilà qu'elles font leur retour.

Au programme, des annonces et trailers inédits, du gameplay et une session de questions-réponses avec des membres clés d'IO Interactive et Build A Rocket Boy, entre autres. Eh oui, IOI Partners éditant MindsEye, ce sera l'occasion pour le mettre en avant à quelques jours de sa sortie. Le moteur du studio, Glacier, aura lui aussi droit d'être sous le feu des projecteurs.

HITMAN World of Assassination - Avec la franchise Hitman qui célèbrera cette année son 25e anniversaire, des annonces concernant le contenu à venir pour HITMAN World of Assassination ainsi que des collaborations autour de la franchise Hitman seront dévoilées.

MindsEye - Développé par Build A Rocket Boy et publié par IOI Partners, MindsEye est un thriller d'action-aventure narratif, se déroulant dans la métropole futuriste de Redrock. MindsEye sortira le 10 juin 2025.

007 First Light - Développé par IO Interactive, 007 First Light est le titre de son très attendu jeu vidéo original James Bond, qui sera dévoilé cette semaine.

Notez qu'il y aura aussi des drops Twitch et TikTok pour les personnes qui regarderont cet IOI Showcase sur ces plateformes.

Cet évènement célèbre nos 25 ans d'histoire avec la franchise HITMAN et offre un regard approfondi sur l'avenir riche et varié de notre studio. Nous avons préparé quelques surprises vraiment excitantes. - Håkan Abrak, CEO d'IO Interactive

