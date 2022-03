Bigscreen : un nouvel environnement gratuit est disponible et il a vraiment la classe !

Un nouvel environnement vient de débarquer sur l'application de visionnage la plus complète à ce jour : Bigscreen. Qui n'a pas déjà rêvé en salle de classe, en lieu et place du cours d'histoire-géo, de détourner le vidéoprojecteur afin de visionner la dernière saison de l'Attaque des Titans, le dernier épisode de Dragon Ball Super ou de se faire une bonne partie de Rocket League ? Bigscreen a vraisemblablement entendu vos prières et les a exaucées avec le nouvel environnement Classroom !







Mais cela ne s'arrête pas là, avec ce nouvel espace, Bigscreen a bien l'intention de marcher sur les plates-bandes d'Horizon Workrooms ou encore d'Immersed, des logiciels taillés pour le co-working, les conférences et autres réunions. Évidemment, nous attendons toujours et avec une certaine impatience le jour où nos professeurs utiliseront la réalité virtuelle pour enseigner leurs matières d'une manière bien plus ludique et immersive qu'un énième et quelconque cours théorique !

