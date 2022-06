Black Trail : comme un petit air de Red Dead Redemption en réalité virtuelle

Loin des zombies et autres monstres de l’espace assoiffés de votre sang, Black Trail propose de nous retrouver en plein Far West, au temps de la ruée vers l’or alors qu'une guerre éclate dans la mine de Snake Canyon qui vient d’ouvrir. D’anciens artefacts y ont été découverts, occasionnant l’attaque des autochtones qui désiraient eux-mêmes récupérer ces objets « qui pourraient changer le cours de la guerre » ! Au vu de la vidéo, ces artefacts pourraient même ralentir le temps à la Matrix ?

Clairement typé shooter, le titre ne semble pas s’intéresser au multijoueur : en effet, celui-ci préfère mettre le joueur dans la peau d’un chasseur de primes, Jack, ou de White Eagle, un guerrier indien bien connu et respecté par ses pairs en ces contrées. Le jeu, toujours au stade de développement, proposera de passer de l’un à l’autre à travers différents niveaux, comme les galeries d’une mine d’or, une ville du Far West ou un train lancé à pleine vapeur au milieu des plaines sauvages. Nous vivrons donc la même bataille à travers deux regards différents et opposés.

Côté armes, celles-ci seront liées au chapitre joué : fusil, colt 6 coups, mitrailleuse Gatling pour l’un, lancé de haches, tir à l’arc (longbow) pour l’autre. Le jeu intégrera un gameplay complet dédié au maniement de chacune d’elles (manivelle pour la Gatling, par exemple). Bien entendu, il faudra penser à éviter tout ça en se mettant à couvert derrière une caisse, se baissant et se décalant sur le côté, notre cardio devrait encore être mis à rude épreuve !

Enfin, chaque chapitre sera entrecoupé de cinématiques, avec la narration des deux protagonistes qui nous fera avancer dans cette histoire. Bien qu’aucune mention ne soit faite de la licence Red Dead Redemption, le contenu annoncé par Red Horizon y fait furieusement penser. Toujours est-il qu’il faudra attendre cet été pour en savoir plus, si les délais sont maintenus. En attendant, vous pouvez toujours vous entraîner à l’harmonica même si cette option ne semble pas être prévue dans le jeu.

La sortie de Black Trail est prévue sur PC VR, ainsi que sur les casques HTC VIVE et Oculus. Il est déjà possible de le mettre en liste de souhaits sur Steam, mais le lien Oculus renvoie, pour le moment, sur une page d’erreur. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.