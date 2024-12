Blackfrost: The Long Dark 2 annoncé avec une grosse nouveauté

Oui, vous avez bien lu le titre, Hinterland Studio vient de dévoiler Blackfrost: The Long Dark 2, une suite à son jeu de survie glacial. Pour rappel, le premier volet a passé de longues années en Early Access et il continue encore aujourd'hui d'accueillir du nouveau contenu, un Épisode 5 est même attendu pour 2025. Mais une suite est déjà en chemin.

Dans un long message publié sur Steam pour présenter le jeu, le directeur créatif Raphael van Lierop annonce quand même d'emblée que la priorité est le dernier épisode de The Long Dark, mais il ne pouvait pas passer à côté de l'opportunité de dévoiler ce Blackfrost: The Long Dark 2 à l'occasion des Game Awards 2024. Cette suite est présentée comme une évolution du bac à sable de survie, avec de la coopération. L'histoire prendra place un an après l'apparition de l'Aurore boréale, dans la ville industrielle de Harmont. Une région aussi magnifique que dangereuse, le froid ne fait pas de cadeaux aux survivants, les joueurs solo devront choisir de vivre ou non avec une communauté de PNJ, tandis que les autres se lanceront dans l'aventure entre amis avec la coopération en ligne. Une mécanique de Volonté de vivre fera son apparition, avec de la Résilience, il faudra gérer ses doutes et ses peurs. Le système Permalife devrait quant à lui proposer une aventure différente après chaque mort.

Comme le premier volet, Blackfrost: The Long Dark 2 sera d'abord lancé en Early Access, il manquera des lieux et des fonctionnalités au lancement, les joueurs ont l'habitude. Dans tous les cas, il faudra se montrer patient, le jeu n'est pas attendu avant 2026, au moins sur PC. Vous pouvez acheter des ordinateurs gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.