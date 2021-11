Blade & Sorcery: Nomad, voici un comparatif Quest vs PC VR

Blade & Sorcery fait office de référence parmi les jeux de combat à l'épée grâce à son incroyable dynamisme rendu possible par un moteur de jeu à la physique très réaliste. Lancé en exclusivité le 4 novembre sur l'Oculus Quest 2, nous avons d'ores et déjà des images comparant graphiquement les différentes versions du jeu.

Le média UploadVR s'est adonné à la comparaison des versions PC VR et Oculus Quest 2 dans une vidéo. Le jeu, bien qu'identique à la version PC VR en termes de mécanique et de physique, a été adapté graphiquement pour tourner sur les machines autonomes. Même si le nouveau mode Donjon est inclus dans Blade & Sorcery: Nomad, ce dernier ne profite pas de l'entièreté des environnements proposés sur la version PC VR. De nombreux sacrifices visuels ont été opérés pour faire en sorte d'avoir une expérience la plus fluide possible sur l'Oculus Quest 2. Aussi, Blade & Sorcery: Nomad fait l'impasse sur de nombreux éléments de décors, opère un downgrade graphique sur les textures et réduit drastiquement la végétation, tout comme le nombre d'ennemis affichés simultanément à l'écran. Ajoutons à cela un aliasing assez poussé, la suppression des ombres et des effets visuels tels que les éclaboussures d'hémoglobine, la réduction des effets de particule liés à la magie tout comme certains jeux de lumière. Malgré tout, pour parvenir à une expérience fluide, le titre exploite le rendu fovéal fixe.

Rendu fovéal fixe : l’œil ne voit réellement de manière détaillée que sur une infime partie du champ de vision, c’est ce que nous appelons la vision centrale. Le reste du champ de vision correspond à la vision périphérique. Cette dernière, moins précise, est nettement plus floue et moins détaillée que la vision centrale. Pourquoi donc rendre en haute résolution tout l’écran si nos yeux ne voient net qu'au centre du champ de vision ? En partant de ce constat, cette technique consiste à rendre en haute résolution uniquement la zone où notre œil fait sa mise au point tout en dégradant fortement la qualité de l’image en périphérie du centre, de manière à économiser des ressources graphiques.

Cependant, il faut avouer que l'atout premier de Blade & Sorcery est son gameplay et sa physique très poussée. Aussi, le downgrade graphique ne devrait pas entacher le plaisir de jouer. Par ailleurs, tout comme son homologue sur PC VR, la version pour Oculus Quest 2 profite elle aussi du support des mods pour des parties toujours plus fun.

Vous retrouverez le jeu au prix de 19,99 € sur les stores Oculus Rift, Oculus Quest (Quest 2 uniquement) et SteamVR.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.