Blight: Survival, un gros développeur à la rescousse, les joueurs rassurés

La jeune équipe de Haenir Studio dévoilait en fin d'année 2022 du gameplay pour Blight: Survival, un jeu d'action horrifique au Moyen-Âge, avec des mécaniques de rogue-lite et la possibilité d'y jouer en coopération jusqu'à quatre joueurs. Un titre avec de grandes ambitions, sans doute trop grandes pour Haenir Studio.

Cependant, le studio s'est trouvé un allié de taille pour poursuivre la conception du jeu. Haenir Studio annonce s'est associé à Behaviour Interactive pour le développement de Blight: Survival. Le studio québécois est surtout connu pour Dead by Daylight et va donc épauler Haenir Studio, comme l'explique Mads Christensen, cofondateur de ce dernier :

Le partenariat avec Behaviour Interactif marque la nouvelle phase majeure du développement de Blight: Survival. Avec Blight: Survival, nous entreprenons d’offrir aux joueurs une expérience unique et ambitieuse. La possibilité de mettre à profit les ressources, le savoir-faire et l’expertise de Behaviour en matière d’horreur sera cruciale pour la concrétisation de notre vision. Nous sommes absolument ravis de nous lancer dans cette aventure ensemble.

Stephen Mulrooney, vice-président exécutif et chef technologie de Behaviour Interactive, rajoute :

Comme il s’agit d’un jeu auquel nous-mêmes avions déjà hâte de jouer, cette collaboration ne pourrait nous rendre plus heureux. Travailler avec des studios talentueux comme Haenir Studio dans ce type de partenariat va constituer une priorité pour nous, car nous comptons éditer de plus en plus de jeux externes dans les années à venir. C’est le début de quelque chose de nouveau et de palpitant pour Behaviour.