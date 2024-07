Bloodborne profite du succès d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Le mois dernier, tous les joueurs fans des titres de FromSoftware étaient sur Elden Ring puis sur son extension, Shadow of the Erdtree. Enfin, tous, pas exactement, car une partie de la communauté a préféré retourner sur un ancien titre réalisé par Hidetaka Miyazaki et, non, ce n'est pas Dark Souls III.

Comme le rapporte TrueTrophies, qui scrute les données de 3,1 millions de comptes PlayStation Network actifs, Bloodborne a vu son nombre de joueurs grimper de 57 % en juin 2024 sur PS4 et PS5. Un chiffre qui a même augmenté de 11 % supplémentaires après le 21 juin dernier, date de sortie de Shadow of the Erdtree. Bloodborne est ainsi devenu le 65e jeu le plus joué sur PlayStation lors de la dernière semaine de juin. Dark Souls III a lui aussi attiré un peu de monde, avec une hausse de 5,9 % des joueurs, faisant de lui le 121e jeu PlayStation le plus joué fin juin.

La popularité de Bloodborne reste impressionnante, surtout pour un jeu sorti en 2015 exclusivement sur PS4 et qui ne tourne qu'à 30 fps, même sur PS5, où il est rétrocompatible. Mais Sony ne daigne toujours pas annoncer de remake, remaster ou portage PC, au grand dam des joueurs. Si les graphismes et le framerate d'une autre époque ne vous font pas peur, Bloodborne est disponible à partir de 12,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

