BON PLAN : 200 Go de data en 5G pour moins de 10 €, c'est possible avec ce forfait mobile

Si vous souhaitez changer de forfait mobile pour économiser quelques euros, tout en profitant d'Internet en 5G sans trop de restrictions, voilà une offre à ne pas louper chez RED by SFR. Le forfait mobile sans engagement avec 200 Go en 5G, 32 Go en UE/DOM et appels, SMS et MMS illimités est à 9,99 € par mois.

Pour quelques euros de moins, vous pouvez même avoir un peu moins de data, mais si les 200 Go en 5G vous intéresse, voici ce qu'il faut savoir sur ce forfait RED by SFR :

Internet 200Go 5G



200Go en très haut débit (5G*, 4G, 3G).

Au-delà de 200Go, rechargement de 50Go à 10€ possible, 1 recharge maximum puis usage internet bloqué.

Usage modem inclus.

*Réseau 5G en cours de déploiement, accessible dans les zones couvertes avec une offre et un terminal compatibles 5G. Appels, SMS/MMS illimités



Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà. SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois. Inclus à l’étranger



Vous bénéficiez toute l’année depuis l’Union Européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 32Go d'internet par mois en UE/DOM . Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 9,99 €/mois