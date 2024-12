BON PLAN : 300 Go 5G avec le réseau Orange pour 10 € seulement !

Si vous voulez changer de forfait mobile pour une offre bien moins chère, voilà un bon plan à ne pas louper chez YouPrice, qui utilise ici le réseau Orange. Avec le forfait Le Ice à 10 € par mois, vous avez 300 Go en 5G, ainsi des appels et SMS/MMS illimités en France et d'autres avantages à l'étranger.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le forfait Le Ice à 10 €/mois chez YouPrice, via le réseau Orange :

Le Ice

En France : Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine.

Jusqu'à 300 Go/mois en 4G/4G+/5G. Débit réduit au-delà et hors forfait au prix de 0.0035€/Mo.

Transfert d'appels vers la messagerie. Non inclus : Appels et SMS/MMS depuis et vers l'international.

Appels et SMS/MMS vers les DOM, I'UE

Internet mobile hors de l'UE et des DOM

Au-delà de 4h par appel, facturation au tarif de 0,33€ TTC/mn

Transfert d'appels depuis la France vers un numéro français: 0,33€ TTC/mn, depuis ou vers l'étranger*

Appels, SMS et MMS vers les numéros spéciaux et numéros courts (*Voir tableau des tarifs des communications internationales) UE ou les DOM : Jusqu'à 16 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale).

Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies*. (*Uniquement depuis un numéro français vers un numéro français) Options payantes : Recharge de Go directement depuis votre espace client. Options gratuites : Appels / SMS Wifi (VOWIFI) et appels 4G (VOLTE) si votre mobile le permet.

Messagerie vocale visuelle pour iPhone.

Réseau 5G Fortait YouPrice Le Ice à 10 €/mois