BON PLAN : Aliens vs Predator Classic 2000 offert sur PC pour les 30 ans de Rebellion

Connu pour ses jeux Alien vs. Predator, Zombie Army et surtout Sniper Elite, Rebellion célèbre cette semaine ses 30 ans d'existence. Le studio britannique a ainsi publié un billet sur son site officiel avec des remerciements envers ses équipes et ses fans, mais aussi quelques surprises pour les fans.

Nous restons aussi engagés et dévoués que nous l’étions le premier jour et maintenons notre désir de travailler ensemble sur des produits et des projets cool qui divertissent les gens du monde entier. À vous tous, merci beaucoup d’avoir joué à nos jeux au cours des 30 dernières années. Aux 30 prochaines années. Chris Kingsley

Le fait brutal que nous soyons toujours là et que nous créions toujours des jeux, des livres et des bandes dessinées inspirants et divertissants est une source de grande fierté. Après tout, faire ces choses est amusant, mais difficile, gratifiant, mais frustrant, créatif et stimulant, mais c’est aussi quelque chose que seules quelques personnes peuvent essayer, et nous ne prendrons jamais cette opportunité pour acquise. Jason Kingsley

Ainsi, les joueurs de Sniper Elite 5 peuvent récupérer un tout nouveau DLC gratuit, Airborne Elite Weapon and Skin Pack, avec le pack d'arme Lee No.4 (fusil + accessoires), une skin de personnage Régiment de parachutistes (variante pour Karl) et une skin d'arme Union Jack pour Welrod. Sinon, vous pouvez profiter d'un ensemble de promotions sur le catalogue du studio sur Steam et même récupérer une clé gratuite pour Aliens vs Predator Classic 2000, FPS culte de Rebellion : elle est offerte en vous inscrivant à la newsletter de la boutique de la société, de laquelle vous pouvez ensuite vous désabonner si vous le désirez.

Aliens Versus Predator Classic 2000 comprend les campagnes Marine, Alien et Predator comme le mode simple joueur frénétique Escarmouche du titre original: Alien versus Predator Gold Edition, qui a été massivement acclamé en 2000. Alien Versus Predator Classic 2000 a été mis à jour pour fonctionner sur des PC et des ordinateurs portables modernes utilisant DirectX 9.0c et inclut le support pour contrôleur Xbox 360 pour Windows, toutefois il ne comprend pas actuellement le mode multijoueur. Les trois espèces les plus féroces de l'univers dans une bataille sanglante pour le prix ultime: la survie. Faites votre choix: être un Marine, un Predator ou un Alien. Combattez dans des environnements plein de suspense: des vaisseaux spatiaux et stations spatiales aux bases coloniales et sols de planètes sinistres. Un faux mouvement vous change de chasseur en proie. Trois campagnes: Marine, Alien et Predator.

Inclut tous les niveaux du AvP Gold Edition original et l'extension du Pack Millenium.

Mode Escarmouche contre des hordes infinies d’Aliens.

Épisodes bonus.

Des aptitudes, armes et équipements uniques pour chaque espèce.

Escaladez les murs et les cages d'ascenseurs en tant qu’Alien avec une rapidité effrayante puis attaquez et dévorez vos victimes.

Traquez votre proie en tant que Predator mortel avec ses lames du poignet, ses canons d’épaule et son mode furtif.

Bloquez et chargez en tant que Marine utilisant le détecteur de mouvement, des lance-grenades et lance-flammes pour exterminer vos ennemis.

Support pour contrôleur Xbox 360 pour Windows.

Musique de la bande-son du CD original. Le mode multijoueur comprend : Intégré avec l'overlay Steam ;

L'utilisation du nom Steam ;

Rejoindre et héberger des jeux à partir du navigateur de la salle d'attente ;

Inviter et rejoindre des amis à partir de l'overlay Steam ;

Tentative de faire migrer le jeu ;

Les serveurs dédiés ne sont pas supportés.

