BON PLAN ASUS ROG : des promotions de partout pour l'opération Back to School

Désolé de vous le rappeler, mais c'est bientôt la rentrée... Bon, c'est également aussi le moment de faire quelques achats malins, et aujourd'hui, c'est ASUS qui lance l'opération Back to School avec du cashback sur de très nombreux produits de sa gamme Republic of Gamers, ou ROG pour les intimes.

Des dizaines de produits sont concernés, avec des alimentations, cartes graphiques, cartes mères, casques, fauteuils/chaises gaming, boîtiers, claviers, manettes, écrans/moniteurs watercooling AIO, routeurs Wi-Fi, souris ou encore tapis de souris. Les offres sont disponibles chez un tas de revendeurs comme LDLC, Materiel.net, TopAchat, CDiscount, Rue du Commerce, Amazon, Cybertek, Grosbill, Absolute PC, Infomax, PowerLab, Fnac, Darty, France Accessoires, Boulanger, Carrefour, Costco, Leclerc, Electro Dépôt, Auchan et bien sûr sur l'ASUS Store. Les offres sont extrêmements nombreuses, mais voici une sélection de quelques offres :



L'opération Back to School d'ASUS Republic of Gamers est valable du 22 août au 2 octobre 2023. Si vous achetez un produit pendant cette période, vous aurez du 5 septembre au 16 octobre pour profiter de l'offre de cashback.