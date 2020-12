BON PLAN Cartes cadeau Jackpot Fnac & Darty en promo jusqu'à ce soir !

Le e-carte cadeau Fnac Darty Jackpot sont valables dans tous les magasins Fnac et Darty de France métropolitaine ainsi que sur leurs sites internet respectifs. Leur crédit peut être utilisé en une ou plusieurs fois jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. Cette offre est uniquement valable le 31 décembre 2020 dans la limite des stock disponibles et elle est limitée à deux cartes par compte client, par adresse IP et e-Carte Cadeau Fnac.

Comme vous le voyez sur l'infographie ci-dessus, la carte contenant 60 euros de crédit est vendue à 50 euros tandis que celle à 150 l'est à 130. Si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, c'est le moment d'en profiter surtout que les soldes de janvier ne vont plus tarder et que cela rendra les bonnes affaires encore meilleures.

Si vous voulez profiter de cette offre, vous devez vous rendre sur le site de la Fnac sur la page dédiée avant ce soir, 31 décembre 23h59.