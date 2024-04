BON PLAN Switch : des cartes microSD 1 To et 512 Go à bon prix

Si vous appréciez les jeux en dématérialisé sur Switch, possible que vous soyez à court de stockage. Et pour cause, certains titres sont gras, comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pesant dans les 16 Go. Pour parler des productions à venir, Paper Mario : La Porte Millénaire fera dans les 5 Go, et Luigi's Mansion 2 HD, dans les 3 Go.

Vous cherchez une bonne grosse microSD, mais à un tarif intéressant ? Eh bien sachez que la 512 Go et la 1 To sont à bon prix sur Amazon en ce moment.

Allez-vous succomber ?