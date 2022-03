Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est un RPG dystopique d'action solo conçu exclusivement pour Quest ! (11 mars 2022)

19,99 €

Resist est un RPG d'action solo conçu exclusivement pour Quest. Avec un système de swing cinétique, des combats intenses et une histoire entièrement immersive, Resist est l'expérience VR que vous attendiez. Un avenir dystopique. Un régime autoritaire. Une histoire de violence, d'intrigue et d'espoir. Balancez-vous des gratte-ciel imposants et combattez des ennemis mortels tout en combattant pour libérer votre ville du mal qui la consume. Vous inclinerez-vous devant les forces de l'oppression ? Ou aurez-vous la force de résister ?