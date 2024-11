BON PLAN : des projecteurs Wanbo à prix cassés pour jouer sur grand écran !

Jouez comme jamais avec les projecteurs Wanbo, certifiés Netflix, parfaitement adaptés pour le gaming ! Ces modèles combinent une résolution Full HD native, une faible latence, et des fonctionnalités avancées comme l’auto-focus et la correction automatique, pour offrir une expérience visuelle fluide et immersive. Grâce à ces offres spéciales, profitez d’un écran XXL pour plonger dans vos jeux préférés sans vous ruiner.

Wanbo Mozart 1 Pro Projector

Caractéristiques clés :

Android TV 11, résolution native 1080P, 900 ANSI Lumens.

Contraste élevé (3000:1) pour des détails précis dans les environnements sombres.

Haut-parleurs intégrés 16W pour un son puissant, idéal pour les jeux immersifs.

Atout gaming : une luminosité impressionnante et une correction automatique qui s’adaptent à n’importe quelle pièce, même éclairée.

Réduction : 5 € par paiement PayPal ou CB.





WANBO DaVinci 1 Pro Projector

Caractéristiques clés :

Android 11, 600 ANSI Lumens, WiFi 5G et Bluetooth.

Auto-focus, ajustement d’écran et évitement d’obstacles pour un affichage toujours parfait.

Atout gaming : compatible avec les manettes Bluetooth et une latence réduite pour un gameplay réactif sur grand écran.

Réduction : 5 € par paiement PayPal ou CB.





Wanbo T2 Max NEW LCD Projector

Caractéristiques clés :

Android 9.0, résolution native 1080P, 450 ANSI Lumens.

AI auto-focus et correction automatique pour un affichage rapide et optimisé.

Atout gaming : une solution économique et portable pour des parties où que vous soyez.





Ces projecteurs offrent une expérience de jeu immersive grâce à leur résolution Full HD, leur grande taille d’écran, et des fonctionnalités qui s’adaptent parfaitement aux besoins des gamers. Que vous jouiez sur console, PC ou en streaming via le cloud gaming, vous profitez d’une fluidité et d’une qualité visuelle incomparables. N’attendez plus pour transformer vos sessions gaming !