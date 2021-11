BON PLAN sur Disney+ : le premier mois d'abonnement à 1,99 € seulement, juste cette semaine !

Il n'y a actuellement pas d'offre découverte pour voir comment fonctionne Disney+ et apprécier son catalogue gratuitement pendant quelques jours. Mais à l'occasion du Disney+ Day du 12 novembre, le service de vidéo à la demande nous invite à profiter d'un premier mois à prix cassé.

Jusqu'au 14 novembre, les nouveaux abonnés et anciens dont la souscription est inactive peuvent jouir d'un mois de contenu pour 1,99 €, suite à quoi le prix mensuel repasse automatiquement à son tarif de base de 8,99 €. Vous pouvez bien évidemment annuler votre inscription dans le courant du mois pour quitter le service à son terme, sans majoration ni facturation cachée, mais si vous ne le faites pas, vous serez automatiquement prélevé de votre souscription mensuelle.

Offre Disney+ valable jusqu'au 14/11/21 et réservée aux nouveaux abonnés Disney+ ainsi qu'aux anciens utilisateurs dont l'abonnement est actuellement inactif et qui souhaitent se réabonner, âgés de 18 ans ou plus et résidant en France. Un mode de paiement valide est requis pour profiter de l'offre. Économies par rapport au tarif standard de Disney+. En profitant de cette offre, vous souscrivez un abonnement mensuel Disney+ avec renouvellement automatique et le tarif alors en vigueur (actuellement 8,99 €/mois) vous sera facturé tous les mois à compter de la fin de votre offre promotionnelle d'un mois, sauf si vous résiliez votre abonnement avant. Vous disposez d'un droit de rétractation légal de 14 jours à compter de la date d'abonnement, que vous pouvez exercer tel qu'indiqué dans les Conditions générales d'abonnement et dans l'e-mail de confirmation d'abonnement que vous avez reçu. La résiliation est possible à tout moment et prend effet à la fin de votre période de facturation.

De quoi vous donner envie de regarder Dopesick, le début de Hawkeye ou encore The Beatles: Get Back, les nouveautés du mois ? Ou de refaire votre retard sur Loki, What If...?, Monsters at Work ou Dug Days ?

