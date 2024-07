BON PLAN : un FPS adapté d'un film culte en promotion

Film culte des années 1980, RoboCop a eu droit à de nombreuses adaptations en vidéo. La dernière en date est sortie l'année dernière, elle est éditée par Nacon et développée par Teyon. Un studio polonais au C.V. peu reluisant, mais qui a accouché d'un vrai bon jeu de tir à la première personne, fidèle à la franchise.

Si vous étiez passé à côté de ce FPS sous licence, c'est le moment de se rattraper, RoboCop: Rogue City est disponible à 27,49 € chez Leclerc, dans sa version physique PlayStation 5. Si vous jouez sur ordinateurs, la version numérique sans DRM est proposée à 25,05 € sur GOG.com.

Incarnez l'emblématique 50 % homme, 50 % machine, mais 100 % policier et héros, et rendez la justice dans les rues dangereuses et infestées de criminels du Vieux Detroit. Armé de votre fidèle Auto-9, de votre force robotique, de vos années d'expérience dans la police et de différents équipements, affrontez des forces qui cherchent à détruire votre ville dans une toute nouvelle quête de la vérité explosive et à la première personne. Vous avez le pouvoir de décider comment remplir les directives prioritaires et, à mesure que le récit progresse, agissez avec précaution face à la corruption et à l'avidité sans limites. Préparez-vous à... PROTÉGER LES INNOCENTS ET FAIRE RESPECTER LA LOI.