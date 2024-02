BON PLAN : un FPS radioactif en promotion sur PS5

La radioactivité fascine certains développeurs, que ce soit GSC Game World avec les S.T.A.L.K.E.R. ou The Farm 51 avec Chernobylite, un jeu de rôle, de tir, de survie, d'horreur et de science-fiction qui nous plonge dans la zone d'exclusion de Tchernobyl pour enquêter sur le passé du héros.

Un titre qui mélange les genres et qui est actuellement en promotion. Chernobylite est affiché à 14,99 € à la Fnac, dans sa version physique PlayStation 5, qui bénéficie pour rappel de modes 1080p à 60 fps ou 4K à 30 fps et des fonctionnalités liées à la manette DualSense.

Chernobylite est un RPG mêlant survie, horreur et science-fiction développé par The Farm 51. Au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, reproduite avec un réalisme frappant grâce à une reconstitution 3D des lieux, vous incarnerez Igor, physicien et ancien employé de la centrale de Tchernobyl. Aujourd'hui, il est de retour à Pripyat pour enquêter sur sa fiancée, disparue de façon mystérieuse il y a 30 ans. Faites face à une présence militaire hostile, à d'autres stalkers, à des créatures surnaturelles, ainsi qu'à un environnement difficile et impitoyable tandis que vous cherchez à découvrir la vérité.

Préparez-vous à embarquer dans une aventure palpitante rythmée par l'horreur, l'amour, l'obsession, la survie et la conspiration.