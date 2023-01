BON PLAN sur GOG.com : Haven Park offert pour le lancement des Soldes du Nouvel An 2023

GOG.com avait déjà régalé les joueurs PC avec ses Soldes d'Hiver 2022 il y a quelques semaines, mais la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt est déjà de retour avec les Soldes du Nouvel An 2023. Et pour fêter ça, un nouveau titre est offert, il s'agit d'un petit jeu d'aventure et de réflexion tout mignon.

Haven Park est en effet offert pendant 72h sur GOG.com, vous avez donc jusqu'au 23 janvier prochain, 15h00, pour le rajouter à votre bibliothèque. Du côté des Soldes du Nouvel An 2023, de très nombreux jeux sont bradés, voici une sélection :

GOG.com met également en avant des bundles avec des jeux cultes, des indés relaxants, des jeux d'aventure, des jeux de tir ou encore des packs à créer soi-même. Au passage, la plateforme annonce que les mods pour la franchise The Elder Scrolls débarquent sur GOG.com ! Les joueurs peuvent retrouver Enderal: Forgotten Stories pour The Elder Scrolls V: Skyrim et Nehrim: At Fate’s Edge pour The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Vous pouvez retrouver toutes les promotions pour le Nouvel An 2023 sur GOG.com, jusqu'au 30 janvier prochain.