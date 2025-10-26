BON PLAN : un gros forfait 5G illimité 500 Go renouvelables à un prix très attractif

De la 5G en illimité ?





Et si votre forfait mobile pouvait remplacer l'usage d'une box Internet, le tout à un prix plus que correct ? C'est bien ce que propose désormais NRJ Mobile avec une toute nouvelle formule 5G qualifiée d'illimitée. Bon, la mention des 500 Go avec un débit réduit au-delà et le fait de pouvoir le rétablir n'est pas ce qu'il y a de plus clair, il faut bien l'avouer. Pour autant, c'est une offre qui apparaît idéale pour des étudiants, par exemple, surtout à 17,49 € par mois et sans engagement. Selon vos habitudes de consommation et votre mode de vie, c'est donc possiblement une sacrée affaire, même si ça ne vaut pas d'avoir une connexion fibre chez soi.

Vous trouverez ci-dessous les informations à retenir concernant ce forfait NRJ Mobile sans engagement, qui utile le réseau Bouygues Telecom.

Appels et SMS/MMS illimités Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine. Internet illimité en 5G depuis la France métropolitaine Débit réduit au-delà de 500 Go en France métropolitaine. Rétablissement du débit gratuit depuis l'Espace Client de manière illimitée. + 42 Go depuis l'Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 42Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France).

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège. Pas de frais cachés Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage data, votre débit sera réduit jusqu'au mois suivant. Forfait mobile Série spéciale NRJ Mobile illimitée (500 Go) 5G sans engagement à 17,49 € par mois