BON PLAN : un pack Corsair 4 en 1 à prix réduit

Changer ses périphériques sur ordinateurs, cela peut vite coûter cher, mais heureusement, certains constructeurs et revendeurs proposent des packs avec tous les produits nécessaires pour jouer sans se prendre la tête. En ce moment, c'est un bundle Corsair 4 en 1 qui est à prix réduit.

Le pack regroupe un clavier K55 Pro, une souris Harpoon Pro, un tapis de souris MM100 et un casque HS55 pour 99,99 € au lieu de 149,99 € (- 33 %) chez Grosbill. Voici le bundle en détail :

Ce pack de périphériques Corsair offre tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de jeu optimale. Composé d'un clavier K55 PRO, d'une souris Harpoon PRO, d'un tapis de souris MM100 et d'un casque HS55 Stereo, ce pack vous garantit une qualité supérieure et une performance exceptionnelle.

Clavier K55 PRO

Le clavier K55 PRO est doté d'un rétroéclairage RGB dynamique, vous permettant de personnaliser votre expérience de jeu en choisissant parmi une variété de couleurs et d'effets. Les touches silencieuses offrent une sensation de frappe agréable, tandis que les touches multimédia dédiées vous permettent de contrôler facilement la lecture audio et vidéo pendant que vous jouez.

Souris Harpoon PRO

La souris Harpoon PRO est conçue pour offrir une précision et une réactivité ultimes. Avec un capteur optique de 12 000 DPI et six boutons programmables, cette souris est idéale pour les jeux nécessitant une grande précision et une réactivité rapide. De plus, sa forme ergonomique et ses grips latéraux en caoutchouc vous assurent un confort optimal pendant de longues sessions de jeu.

Tapis de souris MM100

Le tapis de souris MM100 offre une surface lisse en tissu pour une glisse précise de la souris, ainsi qu'une base antidérapante en caoutchouc pour une stabilité maximale. Avec une taille de 320mm x 270mm, ce tapis de souris est parfait pour tous les types de souris et de styles de jeu.

Casque HS55 Stereo

Le casque HS55 Stereo est équipé de haut-parleurs en néodyme de 50mm pour un son clair et immersif, vous permettant de vous plonger dans l'action de votre jeu. Avec un micro unidirectionnel rétractable et un contrôle du volume intégré, ce casque est à la fois pratique et performant.

Avantages clés :

Expérience de jeu optimale avec un pack complet de périphériques Corsair ;

Personnalisation du rétroéclairage RGB du clavier pour un look unique ;

Touches silencieuses et touches multimédia dédiées pour un confort et une facilité d'utilisation ;

Precision et réactivité ultimes avec la souris Harpoon PRO ;

Tapis de souris MM100 offrant une surface lisse pour une glisse précise et une base antidérapante pour une stabilité maximale ;

Casque HS55 Stereo avec haut-parleurs en néodyme pour un son immersif et un micro unidirectionnel pour une communication claire.

Offrez-vous une expérience de jeu de qualité avec le pack de périphériques Corsair 4 en 1 : K55 PRO/Harpoon PRO/MM100/HS55 Stereo. Que vous soyez un joueur débutant ou un professionnel chevronné, ces périphériques vous offriront une performance exceptionnelle et un confort optimal pour atteindre vos objectifs en jeu. N'attendez plus et faites de ce pack un ajout essentiel à votre setup de jeu !