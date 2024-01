BON PLAN : une PS5 Slim achetée, un AAA exclusif offert !

Les soldes d'hiver 2024 sont lancés depuis ce matin en France et si vous n'aimez pas faire les boutiques, les revendeurs en ligne proposent évidemment eux aussi un tas d'offres. Pour les malheureux qui n'ont pas eu de console de salon de dernière génération sous le sapin le mois dernier, voici une belle promotion.

Micromania vient la nouvelle PlayStation 5 Slim à 549,99 €, ce qui n'a rien d'alléchant, mais il offre également un jeu vidéo pour le même prix. Les joueurs ont le choix entre plusieurs exclusivités PS5 parmi God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2, Ghost of Tsushima: Director's Cut, Ratchet & Clank: Rift Apart et The Last of Us Part I. Ce qui fait quand même une réduction de près de 80 €, idéal pour découvrir la nouvelle génération de consoles.

Design élancé Avec la PS5, les joueurs bénéficient d'une technologie de jeu puissante dans une console élégante et compacte. 1 To de stockage Gardez vos jeux préférés prêts à être joués grâce à 1 To de stockage SSD intégré. SSD ultra-rapide Optimisez vos sessions de jeu avec des temps de chargement quasi instantanés pour les jeux PS5 installés. E/S intégrées L'intégration personnalisée des systèmes de la console PS5 permet aux créateurs d'extraire des données du SSD si rapidement qu'ils peuvent concevoir des jeux comme jamais auparavant. Ray Tracing Plongez dans des mondes d'un réalisme inédit grâce à la simulation individuelle des rayons lumineux, qui crée des ombres et des reflets plus vrais que nature dans les jeux PS5 pris en charge. Jeux sur TV 4K Jouez à vos jeux PS5 préférés sur votre superbe téléviseur 4K. Jusqu'à 120 images par seconde avec une sortie 120 Hz Profitez d'un gameplay fluide à haute fréquence d'images jusqu'à 120 images par seconde pour les jeux compatibles, avec la prise en charge de la sortie 120 Hz sur les écrans 4K. Technologie HDR Avec un téléviseur HDR, les jeux PS5 compatibles affichent une gamme de couleurs incroyablement vibrantes et réalistes. Tempest 3D AudioTech Plongez dans des paysages sonores où le son semble provenir de toutes les directions. Votre environnement prend véritablement vie avec Tempest 3D AudioTech dans les jeux pris en charge. Retour d'information haptique Faites l'expérience du retour haptique via la manette sans fil DualSense dans certains titres PS5 et ressentez les effets et l'impact de vos actions dans le jeu grâce au retour sensoriel dynamique. Déclencheurs adaptatifs Maîtrisez les gâchettes adaptatives immersives, dotées de niveaux de résistance dynamiques qui simulent l'impact physique des activités dans le jeu dans certains jeux PS5. Inclut le jeu ASTRO’s Playroom Explorez quatre mondes, chacun présentant un gameplay innovant utilisant les fonctions polyvalentes de la manette sans fil DualSense, dans ce jeu inclus pour tous les utilisateurs de la console PS5. Rétrocompatibilité et boost de jeu La console PS5 peut lire plus de 4 000 jeux PS4. Grâce à la fonction Game Boost, vous pouvez même profiter de taux de rafraîchissement plus rapides et plus fluides dans certains des meilleurs jeux de la console PS4. Des jeux époustouflants Admirez des graphismes incroyables et découvrez les nouvelles fonctionnalités de la PS5. Jouez à un catalogue de jeux PS4 pris en charge. Immersion à couper le souffle Découvrez une expérience de jeu plus profonde grâce à la prise en charge du retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et de la technologie 3D Audio.