BON PLAN sur Red Dead Redemption 2 : la version PS4 à moins de 20 €

Pas d'inquiétude à avoir, si Rockstar n'a pas (encore) annoncé de patch d'amélioration sur PS5, le jeu est bien évidemment rétrocompatible avec la nouvelle console de Sony. Les temps de chargement devraient tout de même être bien plus courts grâce au SSD. Alors si vous n'avez pas encore essayé cette fabuleuse aventure western, cette promotion est l'occasion parfaite pour vous lancer !

En 1899 (soit douze ans avant les principaux événements de Red Dead Redemption), suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, la bande de Dutch van der Linde est traquée par les agents fédéraux et les chasseurs de primes. Prenant la fuite vers l'est, le gang commet méfaits sur méfaits pour survivre, bien que des querelles internes menacent de le disloquer. Le bras droit de Dutch, Arthur Morgan, est lui aussi tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l'a élevé.