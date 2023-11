BON PLAN Shadow : jusqu'à 90 % de réduction sur le service de cloud computing

Shadow, le service français de cloud computing, a bien eu du mal à sortir du lot, la faute à une offre unique proposant la puissance d'une GTX 1080 pendant de trop longues années. Mais la firme a décliné ses offres pour les gamers et pour la bureautique, de quoi satisfaire tout le monde.

À l'occasion du Black Friday, Shadow brade ses formules d'abonnement Boost, Power et Essential. La firme française nous explique tout :

Il y a quelques semaines, SHADOW annonçait Shadow PC Essential, le PC dans le cloud le moins cher du marché et donnant accès à un PC Windows, sécurisé et disponible partout, depuis n'importe quel appareil. Idéale pour des usages bureautiques, cette offre est surtout pensée pour les professionnels. Du 23 au 26 novembre, tous les nouveaux abonnés à Shadow PC Essential peuvent bénéficier d'une incroyable réduction de 90 % : le premier mois d'abonnement passe de 9,99 € à 0,99 €. Plus d'informations disponibles sur la page dédiée. Un Black Friday boosté avec l'offre gaming à - 33 % : SHADOW reste fidèle à ses origines, le gaming ! Via son offre dédiée, SHADOW offre plus que du cloud gaming : un PC complet dans le cloud compatible avec le plus grand choix de jeux. C'est la plateforme idéale pour tester toutes les nouveautés de la fin d'année. A l'occasion du Black Friday, l'offre Shadow PC Boost bénéficie aussi d'une remise. Du 23 au 26 novembre, tous les nouveaux abonnés à la configuration Shadow PC Boost bénéficieront d'une réduction de 33 % : le premier mois d'abonnement passe de 29,99€ à 19,99€ seulement. Plus d'informations disponibles sur la page dédiée. Les deux offres comprennent une réduction sur le premier mois et sont sans engagement.

La formule Power permet pour rappel de profiter dans le cloud de la puissance d'un PC équipé d'une NVIDIA RTX 3070 Ti, d'un processeur AMD Epyc, de 28 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'un HDD jusqu'à 5 To, sans oublier un débit de 1 Gb/s en téléchargement. Vous pouvez découvrir tout cela sur le site de Shadow et retrouver un tas de jeux en promotion sur Gamesplanet.