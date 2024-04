BON PLAN : un survival-horror en Limited Edition à prix cassé

En fin d'année 2022, l'éditeur Prime Matter et le développeur Brass Token lançaient The Chant, un jeu vidéo qui n'a rien de très musical, car il s'agit d'un survival-horror nous emmenant sur une île isolée pour participer à une retraite spirituelle qui tourne mal. Un jeu d'horreur actuellement à prix réduit.

The Chant est affiché à 14,99 € à la Fnac dans sa Limited Edition PS5, qui rajoute un filtre 70's, une tenue alternative, un artbook et la bande originale. Un petit prix pour ce survival-horror dont voici une présentation :

Plongez au cœur de l'effroi avec The Chant, un jeu solo d’action-aventure horrifique à la troisième personne prenant place lors d’une retraite spirituelle sur une île reculée. Un week-end paisible tourne rapidement au cauchemar lorsqu’un chant de cérémonie entonné en groupe ouvre l’Obscurité, une dimension psychédélique terrifiante se nourrissant des émotions négatives. Interagissez avec les membres du groupe, levez le voile sur l’origine de l’île et assistez à des révélations saisissantes sur l’univers. EXPLOREZ UNE ÎLE PLONGÉE DANS L'EFFROI COSMIQUE Interagissez avec les autres membres de la retraite, progressivement consumés par leurs propres ondes négatives. Battez-vous pour votre survie face à un éventail d'adeptes et de créatures prismatiques tout droit sortis de l'Obscurité, tandis que vous essayez de reconstituer l'étrange histoire de l'île. COMBATTEZ OU FUYEZ Choisissez méticuleusement vos combats et luttez pour votre survie grâce à des armes et des aptitudes spirituelles. Ramassez des objets, fabriquez-en et gérez vos ressources afin d'améliorer vos chances en combat rapproché, ou succombez à la panique et prenez la fuite. MENTAL, SANTÉ, SPIRITUALITÉ Tout est une question d'équilibre. Renforcez votre mental pour mieux résister à l'horreur et la panique, préservez votre santé face aux menaces physiques et développez votre spiritualité pour méditer et accéder à des aptitudes surnaturelles. L'HORREUR PSYCHÉDÉLIQUE MODERNE Inspiré par l'horreur psychédélique des années 1970, découvrez des paysages hauts en couleur ainsi qu’une bande son électro-rock composée par le primé Paul Ruskay.

Le titre a même eu droit à un DLC gratuit, The Gloom Below, et si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre test complet du jeu juste ici : TEST The Chant : une nuit de retraite tragique dans l'Obscurité